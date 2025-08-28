Kiev’deki Saldırıda 18 Kişi Öldü

SALDIRI BİLANÇOSU AĞIRLAŞIYOR

Rusya’nın Ukrayna’nın başkenti Kiev’e düzenlediği saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 18’e yükseldi. Gece boyunca gerçekleştirilen saldırılarda bilanço ağırlaşıyor. Kiev Askeri İdaresi Başkanı Timur Tkachenko, Ukrayna’nın başkentine yönelik insansız hava araçları (İHA) ve füzelerle düzenlenen saldırının ardından hayatını kaybedenlerin sayısını duyurdu. Tkachenko, aralarında çocukların da bulunduğu 18 kişinin yaşamını yitirdiğini ve arama-kurtarma çalışmalarının hâlâ devam ettiğini belirtti.

ZELENSKIY’DEN AÇIKLAMA

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, yaptığı açıklamada, “Şu anda halkımız Rusya’nın büyük çaplı terör saldırılarından birinin sonuçlarıyla başa çıkmaya çalışıyor” dedi. Saldırının etkileri üzerinde yoğunlaşan Ukrayna, bölgedeki durumu kontrol altına almaya gayret ediyor.