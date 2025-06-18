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Kiev’deki Saldırıda 23 Kişi Öldü

SALDIRI SONRASI KAYIPLAR

Ukrayna’nın başkenti Kiev’e Rusya tarafından gerçekleştirilen füze ve insansız hava aracı saldırısı sonucunda hayatını kaybedenlerin sayısı 23’e ulaşırken, yaralı sayısı ise 134 oldu. Ukrayna Devlet Acil Durum Hizmetleri, çarşamba günü bu bilgileri kamuoyuyla paylaştı.

APARTMANDA YAŞANAN TRAJEDİ

Balistik bir füzenin Kiev’in batısındaki Solomianskyi bölgesinde bulunan dokuz katlı bir apartmana isabet etmesi sonucu en az 18 kişi hayatını kaybetti. Bu olay, söz konusu bölgede büyük bir trajediye yol açtı ve birçok kişinin yaşamını etkiledi.

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