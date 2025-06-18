Kiğılı, Kristal Elma’da 7 Ödül Kazandı

ERKEK GİYİM MARKASI KIĞILI’NIN BAŞARISI

Erkek giyim markası Kiğılı, Kristal Elma Ödülleri’nde 7 ödül kazanarak önemli bir başarıya imza attı. Şirketten yapılan açıklamaya göre, Kiğılı bu yıl reklamcılık dünyasının en saygın ödüllerinden biri olan Kristal Elma’da dikkat çekti. Toplamda bir “Büyük Ödül” ve 6 “Kristal Elma” sahibi olan marka, stratejik vizyonunu ve yaratıcılığını sergiledi.

ÜSTÜNDE NE VAR KAMPANYASI

Kiğılı’nın “Üstünde Ne Var” kampanyası, kurgusu ve mizahi anlatımı ile dijital platformlardaki etkisi ile pek çok kategoride Kristal Elma Ödülü’nü aldı. Bu kampanya, en iyi ünlü kullanımı, entegre kampanya, mizah ve online film alanlarında ödüller kazandı. Ayrıca, marka bu kampanya ile Online Film Kategorisi’nde de Büyük Ödül’ün sahibi oldu.

Kiğılı’nın İlkbahar-Yaz 2025 Koleksiyonu’na özel olarak hazırladığı “Serin Yaz Akşamları” reklam filmi, görsel dili ve anlatım yeteneği ile Kozmetik, Kişisel Bakım, Güzellik & Moda kategorisinde Kristal Elma Ödülü’nü kazandı. Bununla birlikte, “Kiğılı’dasın Rahatsın” kampanyası da Kısa Format Filmi kategorisinde Kristal Elma Ödülü’ne layık görülerek, markanın içerik çeşitliliğindeki başarısını pekiştirdi.

PELIN ERKIRALP’IN GÖRÜŞLERİ

Açıklamalarda yer alan görüşleriyle Kiğılı Pazarlama Direktörü Pelin Erkıralp, yaratıcılığın sadece dikkat çekmek değil, aynı zamanda duygusal ve toplumsal bağ kurmak gerektiğine inandıklarını belirtti. Erkıralp, değişimin merkezinde insanı görmeye ve markaları bu anlayışla geleceğe taşımaya devam edeceklerini ifade etti. “Bu yıl kazandığımız ödüller, tüketici içgörülerine dayanan stratejik yaklaşımımızın ve Ogilvy 4129 ile birlikte oluşturduğumuz cesur yaratıcı dünyanın bir sonucudur.” şeklinde konuştu.