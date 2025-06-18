Kiğılı, Kristal Elma’da Öne Çıktı

ERKEK GİYİM MARKASI KIĞILI’NIN BAŞARISI

Kiğılı, reklamcılık camiasının en prestijli ödüllerinden biri olan Kristal Elma’da bu yıl öne çıkarak dikkatleri üzerine çekti. Marka, toplamda 1 Büyük Ödül ve 6 Kristal Elma kazandı. Kiğılı’nın kampanyalarında kreatif fikir ve uygulamada Ogilvy 4129 önemli bir rol oynadı. Her kampanyada, markanın içgörü bazlı yaklaşımı ve dijital dünyanın ruhunu yakalayan dili, reklam sektöründe fark yarattı.

ÜSTÜNDE NE VAR KAMPANYASI

Kristal Elma’da ödüllerin yıldızı “Üstünde Ne Var” kampanyası oldu. Kampanya, dikkate değer kurgusu, eğlenceli anlatımı ve dijital platformlardaki etkisiyle en iyi ünlü kullanımı, entegre kampanya, mizah ve online film kategorilerinde ödül aldı. Özellikle Online Film Kategorisi’nde kazandığı Büyük Ödül ile zirveye yerleşti. Diğer dikkat çeken projelerden biri ise, İlkbahar-Yaz 2025 koleksiyonuna özel olarak hazırlanan “Serin Yaz Akşamları” reklam filmi oldu. Görsel dili ve anlatım gücüyle öne çıkan bu film, kozmetik, kişisel bakım, güzellik & moda kategorisinde Kristal Elma kazandı.

KIĞILI’NIN İNSAN MERKEZLİ YAKLAŞIMI

Ogilvy 4129 imzasını taşıyan başka bir kampanya olan “Kiğılı’dasın Rahatsın”, kısa format film kategorisinde de Kristal Elma ödülü aldı. Kiğılı Pazarlama Direktörü Pelin Erkıralp, başarıyla ilgili yaptığı açıklamada şunları belirtti: “Üreticiliği sadece dikkat çekmek değil, duygusal ve toplumsal bağ kurabilmek olduğuna inanıyoruz. Bu yıl kazandığımız ödüller, tüketici içgörülerine dayanan stratejik yaklaşımımızın ve Ogilvy 4129 ile birlikte oluşturduğumuz cesur üretici dünyanın bir sonucudur. Biz değişimin merkezinde insanı görmeye ve markamızı bu anlayışla geleceğe taşımaya devam edeceğiz.”