KİK-ABD Zirvesi Riyad’da Gerçekleşiyor

KİK-ABD ZİRVESİ RİYAD’DA DÜZENLENİYOR

ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu turu kapsamında Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da yarın gerçekleştirilecek Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) – ABD Zirvesi’ne katılıyor. Suudi Arabistan resmi ajansının haberine göre, bu zirve, ABD ile Körfez ülkeleri arasındaki işbirliğinde yeni bir dönemin başladığını duyuruyor. Zirvenin, bölge ve dünya için daha güvenli, istikrarlı ve müreffeh bir gelecek sağlamak adına önemli bir adım olacağı ifade ediliyor. Zirvenin, KİK ülkeleri ile ABD arasındaki stratejik bağları güçlendireceği de vurgulandı.

ZİRVENİN AMAÇLARI VE KATILIMCILAR

Zirve, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz’in Körfez bölgesinde ortak eylemleri artırma vizyonu çerçevesinde, KİK’in stratejik ortaklıklarının bölgesel ve uluslararası düzeyde harekete geçirilmesi amacıyla düzenleniyor. Zirvenin, güncel siyasi ve güvenlik meselelerinin ele alındığı ve KİK ülkelerinin ABD ile birlikte bölgedeki güvenlik ve istikrarı artırma çabalarının koordine edilmesi fırsatı sunduğu bildiriliyor. KİK, Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Umman ve Bahreyn’den oluşan 6 üye ile merkezi Riyad’dır.

BAHREYN VE KUVEYT’TEN ZİRVENİN KATILIMCILARI

Bahreyn resmi haber ajansı, Bahreyn Kralı Hamad bin İsa Al Halife’nin zirveye katılacak heyete başkanlık etmek için Suudi Arabistan’a gideceğini duyurdu. Ayrıca, Kuveyt’in resmi ajansı, Emir Şeyh Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah’ın zirveye katılacağını bildirdi. Umman Dışişleri Bakanlığı, Sultan Heysem bin Tarık’ın özel temsilcisi olan Başbakan Yardımcısı Sayın Esad bin Tarık Al-Said’in zirveye katılacak Umman heyetine başkanlık edeceğini açıkladı.

ZİRVENİN TARİHÇESİ VE ÖNEMİ

KİK-ABD Zirvesi’ne konsey üyeleri dışındaki Arap liderlerin katılıp katılmayacağı henüz netlik kazanmadı. 2022 yılındaki zirveye KİK dışındaki liderlerin katıldığı biliniyor. Yarınki zirve, ABD ile KİK ülkeleri arasındaki beşinci zirve olacak. Axios haber platformunun verdiği bilgiye göre, Trump’ın da zirveye katılması bekleniyor. İlk zirve 2015 yılında gerçekleşmiş, ardından 2016 ve 2017 yıllarında iki zirve daha düzenlenmiş, dördüncüsü ise 2022’de Mısır, Ürdün ve Irak liderlerinin de katılımıyla yapılmıştı.