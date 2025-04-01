Kiklad Adaları’nda Sel ve Eğitime Ara

ŞİDDETLİ YAĞIŞLAR SEL OLUŞTURDU

Yunanistan’ın Kiklad Adaları’nda meydana gelen yoğun yağışlar, önemli sel olaylarına yol açtı. Paros, Mikonos ve Siros adalarında yağışlar nedeniyle ciddi hasarların yaşandığı bilgisi verildi. Paros’ta birçok aracın su altında kaldığı ve büyük zarar gördüğü belirlendi.

EĞİTİME ARA VERİLDİ

Yağışların etkisiyle Paros, Mikonos, Rodos ve Sömbeki adalarındaki okullarda yarın eğitime ara verileceği açıklandı. Bu durum, bölgedeki sel koşulları ve güvenlik önlemleri nedeniyle bir ihtiyaç haline geldi.