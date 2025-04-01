Kiklad Adaları’nda Sel ve Eğitime Ara

YAĞIŞLAR SELE NEDEN OLDU

Yunanistan’ın Kiklad Adaları’nı etkisi altına alan yoğun yağışlar, sel olaylarına yol açtı. Özellikle Paros, Mikonos ve Siros adalarında şiddetli yağışın sebep olduğu su baskınları ve hasar kaydedildi. Paros’ta, birçok aracın su altında kaldığı ve önemli hasarların oluştuğu belirtildi.

OKULLARDA EĞİTİME ARA VERİLECEK

Şiddetli yağışlar dolayısıyla Paros, Mikonos, Rodos ve Sömbeki adalarındaki okullarda yarın eğitim faaliyetlerine ara verileceği duyuruldu. Bu durum, bölgedeki hava şartlarının olumsuz etkilerinin devam ettiğini gösteriyor.