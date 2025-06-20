Kilauea Yanardağı’nda Lav Püskürmeleri Devam Ediyor

KILAUEA YANARDAĞI’NDA DEVAM EDEN HAREKETLİLİK

ABD’nin Hawaii adasında bulunan ve dünyanın en aktif yanardağları arasında yer alan Kilauea Yanardağı’nda volkanik faaliyetler sürüyor. 2024 Aralık’tan bu yana devam eden patlamalarla birlikte yanardağ, 26. kez lav püskürtme eylemi gerçekleştirdi. Hawaii Yanardağı Gözlemevi’nin verilerine göre, son meydana gelen patlamada lavların yüksekliği yaklaşık 305 metreye ulaştı.

DUMAN BULUTU GÜNEYBATI YÖNÜNE SÜRÜKLENDİ

Yoğun siyah duman bulutunun, muhtemelen volkanik tefra taşıyarak güneybatı yönüne doğru hareket ettiği gözlemleniyor. Yanardağ, en son 13 Haziran’da patlama yaşamıştı. Yetkililer, Kilauea’nın yer aldığı Hawaii Yanardağları Ulusal Parkı’ndaki ziyaretçilere, kapalı alanlardan uzak durmaları ve zararlı gazlara karşı dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

PATLAMALAR KISA SÜREDİ

Kilauea’daki son patlama dalgasının 23 Aralık 2024’te başladığı ifade ediliyor. Bu süreçte çoğu patlama bir günden kısa süre içerisinde gerçekleşirken, duraklamaların genellikle birkaç gün sürdüğü belirtiliyor. Yanardağ, 2018 yılında gerçekleştirilen ve yaklaşık 3 ay süren büyük patlamalarıyla da dikkat çekmişti. Bu dönemde bölgede 700’den fazla ev kullanılamaz hâle gelmişti.