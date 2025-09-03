Kilauea Yanardağı Patlıyor, Risk Yok

KILAUEA YANARDAGI’NDAN SÜREKLİ HAREKETLİLİK

ABD’nin Hawaii adasında, dünyanın en aktif volkanlarından biri olarak bilinen Kilauea Yanardağı’nda, 23 Aralık’tan bu yana devam eden hareketlilik sürüyor. Bu yanardağ, dün 32. kez 100 metre yüksekliğe kadar lav püskürtüyor. Patlama, zirve krater alanında gerçekleştiği için çevredeki konutlar için bir risk oluşturmadığı ifade ediliyor.

LAVLAR HAWAII VOLKANLAR MİLLİ PARKI’NDA TOPLANIYOR

Aralık ayından bu yana meydana gelen patlamalardan çıkan tüm lavlar, Hawaii Volkanlar Milli Parkı içindeki zirve kraterinde birikiyor. Kilauea Yanardağı, en son 23 Ağustos tarihinde patlama yaşadı ve bu patlamada 300 metreye kadar lav püskürmüştü. Önceki patlama ise 6 Ağustos’ta gerçekleştirilmişti.

PATLAMALARDAKİ SÜRELER VE RİSKLER

Yanardağ’daki son patlama dalgası 23 Aralık’ta başlamıştı. Çoğu patlama, bir günden kısa sürüyor. Patlama dönemleri arasındaki duraklamalar genellikle birkaç gün devam ediyor. 2018 yılında Kilauea’da meydana gelen ve yaklaşık 3 ay süren patlama dalgası, 700’den fazla konutu yerle bir etmişti.