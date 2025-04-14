Haberler

Kılavuzlar’da, Eyüp Telefonla Yardım İstedi

OLAYIN MEYDANA GELDİĞİ YER

Karabük’te, yaklaşık 5 metrelik bir yükseklikten düşerek iki duvar arasındaki boşluğa sıkışan Eyüp Necati Kes, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri tarafından kurtarıldı. Olay, akşam saatlerinde Kılavuzlar Mahallesi 406 Nolu Sokak’ta gerçekleşti.

KURTARMA ÇALIŞMALARI

75 yaşındaki Eyüp Necati Kes, dengesini kaybederek düşüp mahsur kaldı. Bu sırada cep telefonuyla 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayıp yardım istemeyi başardı. Olay yerine polis, bekçi ve AFAD ekipleri yönlendirildi. AFAD ekibinden bir personel, yaşlı adamın yanına inerek onu kurtardı. Merdiven yardımıyla yukarı çıkarılan Kes, sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti. Düşme anında dengesini kaybettiğini ifade eden Kes, tüm ekiplere teşekkür etti.

ÖNEMLİ

Haberler

Adana’daki Karnavalda Hijyen Sorunları Yaşandı

Adana'daki 13. Portakal Çiçeği Karnavalı'nda hijyen kurallarına uymayan işletmelere 168 bin TL ceza kesildi. Vatandaşlar, yiyeceklerin kalitesizliğinden şikayetçi oldu.
Haberler

E. T. Osimhen’in 15 MİLYON Euro İstediğini Belirtti

Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Galatasaraylı Osimhen'in performansını övdü, fakat oyuncunun yüksek maaş talebinin uzun vadeli kalışını zorlaştırabileceğini belirtti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.