Kılavuzlar’da, Eyüp Telefonla Yardım İstedi

OLAYIN MEYDANA GELDİĞİ YER

Karabük’te, yaklaşık 5 metrelik bir yükseklikten düşerek iki duvar arasındaki boşluğa sıkışan Eyüp Necati Kes, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri tarafından kurtarıldı. Olay, akşam saatlerinde Kılavuzlar Mahallesi 406 Nolu Sokak’ta gerçekleşti.

KURTARMA ÇALIŞMALARI

75 yaşındaki Eyüp Necati Kes, dengesini kaybederek düşüp mahsur kaldı. Bu sırada cep telefonuyla 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayıp yardım istemeyi başardı. Olay yerine polis, bekçi ve AFAD ekipleri yönlendirildi. AFAD ekibinden bir personel, yaşlı adamın yanına inerek onu kurtardı. Merdiven yardımıyla yukarı çıkarılan Kes, sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti. Düşme anında dengesini kaybettiğini ifade eden Kes, tüm ekiplere teşekkür etti.