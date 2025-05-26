Kılıç, 20 Dakika İçinde Kurtarıldı

KAZA YERİNE HIZLI MÜDAHALE

Kaza, Aksaray- Konya kara yolu üzerinde Nevşehir kavşağında gerçekleşti. Murat Eraslan Kılıç’ın kontrolündeki 06 NL 017 plakalı otomobil, Bekir İndirim’in (31) kullanmakta olduğu 71 BB 155 plakalı TIR’a arkadan çarptı. Çarpmanın ardından otomobil, hurdaya dönerken, direksiyonda sıkışan sürücü Kılıç yaralandı.

KILIÇ HASTANEYE KALDIRILDI

Kaza haberi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 20 dakikalık çalışmasıyla Kılıç kurtarıldı ve ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan Murat Eraslan Kılıç’ın durumunun ağır olduğu bildirildi. Olayda şok yaşayan TIR sürücüsü Bekir İndirim ise gözaltına alındı.