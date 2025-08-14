Kılıç, 60 Yıldır Terzilik Yapıyor

73 YAŞINDA GAZİANTEP’İN TANIYAN TERZİSİ

Gaziantep’te 73 yaşındaki terzi Mehmet Ali Kılıç, 60 yıldır iğne ipliği elden bırakmayan mesleğini ustasından kalan antika makinesiyle yürütüyor. Kılıç’ın ustalıkla diktiği takım elbiseler büyük ilgi görüyor. Gaziantep’te yaşayan Kılıç, 1965 yılında terzi ustasının yanında çırak olarak işe başlayarak 60 yıl boyunca kesintisiz bir şekilde mesleğini sürdürüyor. Çocuk yaşta tanıştığı dikiş yaşamında yarım asır boyunca iğne ve ipliği elinden düşürmeyen Kılıç, ustasından aldığı antika dikiş makinesiyle terzilik yaparak teknolojiye karşı direniyor.

Kendi Dükkanını Açma Sayesi

13 yaşında ustasının yanında çırak olarak başlayan Kılıç, askerlik görevini tamamladıktan sonra kendi dükkanını açmayı başardı. 1982 yılında iş yerini kiralayarak iş hayatına adım atan Kılıç, azmi ve ustalığı sayesinde Gaziantep’in tanınan terzileri arasında yer almayı başardı. İlerleyen yaşına rağmen, her sabah iş yerine gelerek ustasından kalan elektriksiz dikiş makinesinin başına geçiyor ve müşterilerine hizmet sunmaya devam ediyor.

Ustalıkla Yapılan Takım Elbiselere Yoğun İlgi

Kılıç, mesleğini 60 yıldır aynı özveriyle sürdürerek çalışma azmi ve ustalığı sayesinde yıllar içinde birçok insanın beğenisini kazanmayı başardı. Yarım asırdan fazla bir süre geride bırakmasına rağmen, gelişen teknolojiye rağmen yaptıkları takım elbiselere olan ilgi devam ediyor. Dikiş makinesi başında zamanı geride bırakan Kılıç, mesleğini sürdürmek için gerekli olan eleman bulmakta zorlandığını belirtiyor.

Meslek Aşkı ve Anıları

Kılıç, terziliğe ilk adım attığı dönemde yaşadığı deneyimleri ve mesleğin inceliklerini şu şekilde paylaşıyor: “Mesleğe 1965 yılında başladım. Bu mesleği ustamdan öğrendim, uzun yıllar ustamın yanında çalıştım. 1982 yılında kendi iş yerimi açtım. O dönemden beri mesleğimi sürdürüyorum. Bu mesleği sevdiğim için kendim seçtim ve her zaman mesleğimi çok sevdim. Geçmiş dönemlerde meslek, şu anki dönemden daha iyiydi.”

Kılıç, mesleğini ilk günkü tutkuyla sürdürdüğünü, 6 çocuğunu bu meslekle büyüttüğünü ve özel müşterilerine takım elbise, pantolon ve ceket diktiğini ifade ederek, “Ustamdan yadigar aldığım makinelerle mesleğimi sürdürmeye devam ediyorum. Çalışırken kendimi daha dinç hissediyorum ve ömrümün sonuna kadar çalışmaya devam edeceğim” açıklamasında bulundu.