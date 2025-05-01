Kılıç: “Kanal İstanbul Projesi Yanlış Bir Karar.”

KANAL İSTANBUL PROJESİNE KARŞI TAVIR

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, “Kanal İstanbul Projesi’ne Yeniden Refah Partisi olarak kesin ve net bir şekilde karşıyız. Gündemi İstanbul’un kanal değil, depreme hazırlıktır. Bu konuda herkesin birlikte hareket etmek mecburiyeti vardır” diyerek projenin tehlikelerine dikkat çekti. Kılıç, Genel Başkan Fatih Erbakan başkanlığında yapılan Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

1 MAYIS EMEK GÜNÜ VE ASGARİ ÜCRET

Kılıç, yaptığı açıklamalarda 1 Mayıs’ı anarak “Bugün 1 Mayıs. Emeğin ve emekçinin bayramı. Çalışanlarımızın 1 Mayıs emek ve dayanışma gününü kutluyoruz. Emekçinin emeğinin karşılığını alabildiği her gün bayramdır” ifadelerini kullandı. Asgari ücretin yetersizliğine de dikkat çeken Kılıç, “1 aylık asgari ücret 22 bin 104 lira. 4 kişilik bir aile için açlık sınırı 24 bin lira. Bu rakamlar dikkate alındığında asgari ücretin açlık sınırının altında kaldığı bir bayram ne kadar bayramdır? Bunun takdirini çalışanlarımıza bırakıyoruz” diye belirtti.

KIBRIS’TA ULUSAL BİRLİĞE ÖNEM VURGUSU

Kılıç, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yalnızlığına da dikkat çekerek, TEKNOFEST 2025’in Lefkoşa’da yapılacak olmasının olumlu bir karar olduğunu vurguladı. Ayrıca, Aksakallılar Konseyi’ne çağrı yaparak, “Aksakallılar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Türk devletleri topluluğu tarafından resmen tanınması yönünde bir tavsiye kararı almalı” dedi. Türk devletlerinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni tanımasının elzem olduğunu ifade etti.

KANAL İSTANBUL’UN TEHLİKELERİ

Suat Kılıç, İstanbul’un mevcut nüfusunun yönetilmesinin zorluğuna vurgu yaparak, “İstanbul’un mevcut nüfusunu bile yönetebilmek imkansızken İstanbul nüfusunu en az yüzde 30 arttıracak Kanal İstanbul Projesi son derece yanlış bir projedir” şeklinde konuştu. Bu projenin İstanbul’un tarihsel yapısını tehlikeye atacağını belirten Kılıç, “Kanal İstanbul Projesi’ne kesin bir dille karşı çıkıyoruz” dedi.

HİKAYE DEĞİL, GERÇEKLERİ GÖRMELİYİZ

Kılıç, depreme yönelik hazırlıkların önemini vurgulayarak, “Kanal İstanbul için düşünülen kaynaklar depreme yönelik kentsel dönüşümlere aktarılmadığı takdirde olası bir büyük afeti Allah korusun, İstanbul’un neyle karşılaşacağı bilinmiyor” diyerek olası senaryoların tehlikesine değindi. Ayrıca, İstanbulluların bu projeye dair görüşlerinin alınmasının gerektiğini de ifade etti. Ana muhalefet partisinin “İstanbul kanalı referanduma sunulmalı” yaklaşımını doğru bulduğunu söyleyerek, herkesin bu oylamaya katılmasının önemini vurguladı.