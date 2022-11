Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep İstasyon Meydanı’nda Gaziray ve diğer projelerin toplu açılış törenine katıldı.

Erdoğan’ın burada yaptığı konuşmadan öne çıkanlar şöyle:

“Gece gündüz milletimize hizmet için çalışıyoruz. Milletimiz hep yanımızda oldu. Türkiye Yüzyılı için gereken temeli beraber attık. Şimdi de Cumhuriyetimizin ikinci asrını milletimizi hayallerine kavuşturmanın vesilesi haline dönüştürmek için yola çıkıyoruz.

“HAMBURGERDEN BAŞKA ANLATACAĞI YOK”

Türkiye’nin önünü kesmek için var güçleriyle çalışıyorlar. Bu mücadele kıyamete kadar bitmeyecek. Darbecilere karşı birlikte direndik. Türkiye Yüzyılı’nın seçimi 2023’e yaklaşırken birileri kıta kıta geziyor. ABD olmadı, İngiltere. İngiltere olmadı, Almanya. Dönüşte bakıyorsunuz yediği hamburgerden başka anlatacak bir şeyi yok.

“TÜRKİYE’Yİ TETİKÇİLERE TESLİM EDECEKLER”

Temiz para arıyormuş… Gazi Mustafa Kemal bu ülkeyi Duyun-u Umumiye’den kurtardı. Biz de IMF görünümlü emperyalistlerden kurtardık. Bizim IMF ile işimiz yok. Ama CHP ne yaptı, IMF yetkilileriyle bir araya geldiler. Bu zatın gece yarıları yayınladığı her video, kürsülerden yaptığı her konuşma, provokasyon, siyaset adı altında yaptığı her iş Türkiye’yi köşeye sıkıştırmak isteyenlere malzeme veriyor. Ekonomimizi küresel sermayenin tetikçileri IMF ve benzeri kuruluşlara teslim edecekler.

“YARGIDA HESABINI SORACAĞIZ”

Aklı başında kim devletini uyuşturucu gibi bir illetle aynı cümlede zikredebilir. Aklı başında kim milletvekillerini mahkemede hakimlerin üzerine yürütür. CHP milletvekilleri mahkemede hakimlerin üzerine yürüyor. Şimdi yargıda bunların hesabını soracağız. Bunları yapan siyasetçi değil, proje elemanları.

“CUMHURİYETE TEK FAYDALARI YOK”

Bunlarda öyle bir tıynet var ki ülkeyi ateşe bulayanları sırtlarında taşırlar. Sorsanız partilerinin cumhuriyetle yaşıt olduğunu söylerler ama cumhuriyete tek faydaları yoktur. Belediyelerde bunu yaptılar, baktılar işleri tıkırında yürüyor. Şimdi hükümet seviyesinde aynı projeyi yapmaya çalışıyorlar.

Türkiye’yi yeniden 1970’ler ve 1990’ların perişan hallerine döndürecekler. Biz 20 yıldır böyle bir muhalefet olduğu için derdimizi milletimizle paylaşıyoruz. Türkiye Yüzyılı programının içini 81 ilde gerçekleştireceğimiz vizyon toplantıları ile dolduracağız.

Buraya Gaziray ile geldik. Uzunluğu 25 kilometreyi bulan Gaziray şehiriçi ulaşıma katkı sağlayacak. Gaziray’ın yerlatından geçen 5 kilometrelik bölümünün üzerini belediyemiz süs havuzu, yeşil alanlarıyla çok güzel bir alan olarak düzenledi. 200 bin metrekareyi bulan bu güzel parkın da şehrimize hayırlı olmasını diliyorum.

“HESAPLARI FABRİKALARI SAYMAYA YETMEZ”

Ülkede fabrika kalmadığını iddia eden muhalefet gelip Gaziantep’te fabrika saymaya kalkmıştı. Onların hesabı bu fabrikaları saymaya yetmez. Şehirdeki 1200 fabrika arasında bu eserleri bulmakta zorlanabilirler. Sanayicimize bir şeyi ifade etmek istiyorum. Sizlere yürekten teşekkür ediyorum. Türkiye ekonomi noktasında dünyaya örnek bir hale geldi. Türkiye ekonomi programının ne demek olduğunu görmek isteyen gelsin Gaziantep’i gezsin. Hükümetlerimiz döneminde Gaziantep’e 52,5 milyar tutarında yatırım yaptık.

GAZİRAY YILBAŞINA KADAR ÜCRETSİZ

Buradan bir de müjde vereyim. Gaziray’ı ne yapalım? Ne kadar bedava olsun? Bir ay mı? Şöyle yapalım yılbaşına kadar ücretsiz yapalım.”