Kılıçdaroğlu: 2 kırmızı çizgimiz var

Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı olan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kırmızı çizgisini açıkladı.

Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iktidarın Millet İttifakı’na yönelik terör örgütleriyle işbirliği eleştirilerine yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı’nın kırmızı çizgilerinin vatan ve bayrak olduğunu söyledi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de seçime yönelik mesajlar verdi. Akşener, “15 Mayıs sabahı, baharlar gelecek. Birlikte tarih yazacağız ve birlikte kazanacağız” dedi.

Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Millet İttifakı’nın iki kırmızı çizgisi vardır, bir vatan, iki bayrak. Gözümüzü kırpmadan bayrağımızı indirmeyiz, vatanımızı terk etmeyiz.” dedi.

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“İKİ KIRMIZI ÇİZGİMİZ VAR”

Kılıçdaroğlu, törende yaptığı konuşmada, toplanan her kuruş verginin hesabını millete vermenin her demokraside bulunması gereken temel bir kural olduğunu belirtti.

Millet İttifakı’nın bütün belediye başkanlarının yaptıkları bütün harcamaların hesabını verdiklerini söyleyen Kılıçdaroğlu, belediye başkanlarının çalışmalarının sadece Türkiye’de değil, dünyanın pek çok yerinde yankılandığını kaydetti.

Millet İttifakı’nın terörle işbirliği yaptığına dair iddiaların doğru olmadığını ifade eden Kılıçdaroğlu, “Millet İttifakı’nın iki kırmızı çizgisi vardır, bir vatan, iki bayrak. Gözümüzü kırpmadan bayrağımızı indirmeyiz, vatanımızı terk etmeyiz.” diye konuştu.

“DÜNYA SİYASET TARİHİNE ÇOK ÖNEMLİ BİR ARMAĞAN BIRAKACAKSINIZ”

Kendi iktidarlarında her evde huzurun, bereketin olacağını belirten Kılıçdaroğlu, Türkiye’deki sorunların tamamını düzelteceklerini kaydetti.

Seçimlerin kaderini ilk kez sandığa giden 5,5 milyon gencin belirleyeceğini dile getiren Kılıçdaroğlu, “14 Mayıs’ta ‘tatile gideceğim’ demeyin. Sandığa gideceksiniz, oyunuzu kullanacaksınız, sandığa sahip çıkacaksınız ve dünya siyaset tarihine çok önemli bir armağan bırakacaksınız.” dedi.