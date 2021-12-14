Kılıçdaroğlu 2. mitingini Aydın’da yapacak

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin ikinci mitingini Aydın’da yapacak.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mersin’den sonra ikinci mitingi Aralık sonu ya da Ocak başında yapacak. Kılıçdaroğlu’nun ikinci mitingini Aydın’da yapması ağırlık kazandı.

CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında dün toplandı. MYK’nın gündemini “dolardaki yükseliş” ve Kılıçdaroğlu’nun yapacağı mitingler oluşturdu. Edinilen bilgiye göre Kılıçdaroğlu, dolardaki yükselişe ilişkin, “Korkunç bir gidişat var. Ürkütücü. Bir kişiye verilen bir yetki ve o kişinin yaptığının denetlenememiş olması ülkeyi ürkütücü bir noktaya götürüyor. Halktan alıp faiz lobilerine aktarılan bir yönetim biçimi bugüne kadar hiç olmadı. Bu kadarı hiç olmadı” değerlendirmesini yaptı.

Toplantıda Mersin’den sonra yapılacak olan ikinci mitingin yeri ve tarihi konuşuldu. Ancak tam tarih belirlenmedi. Miting komitesinin yapacağı çalışmanın ardından yer ve tarih netleşecek. İkinci mitingin Aralık sonu ya da Ocak başı olması planlanıyor. İkinci miting için ilk etapta Kocaeli ön plana çıkmıştı, ancak ikinci mitingin Aydın’da olması görüşü ağırlık kazandı. Haftaya yapılacak MYK’da mitingin yeri ve tarihinin netleşmesi bekleniyor.

Kurultay takvimi

MYK’da kurultay takviminin görüşülmesi için öneri geldi, konu gündeme getirildi, konuşuldu, ancak daha sonra değerlendirilmesi kararlaştırıldı. Kurultay takviminin haftaya yapılacak olan MYK’da görüşülmesi ve bir karar verilmesi bekleniyor. 2022’de yapılması gereken kurultayın bir yıl ertelenmesine kesin gözüyle bakılıyor. CHP’li kurmaylar, “Seçim atmosferine girildi. Partinin kendi içine dönmesini istemiyoruz” görüşünü dile getirdi. CHP, kurultayı seçimlerden sonra yapmayı planlıyor. Edinilen bilgiye göre Kılıçdaroğlu, asgari ücret konusunda ise, “Asgari ücret kesinlikle vergiden muaf olmalı. Yılbaşı itibarıyla aradaki dolar kurunu düşünürsek sadece telafi etmek için verilmesi gereken rakam 5150 lira. Aynı asgari ücret dolarla karşılaştırıldığında artırmadan bugünkü rakamı 5150 lira” değerlendirmesinde bulundu.