Kılıçdaroğlu: 3 Aralık’ı bekleyin

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere ziyaretleri hakkında açıklama yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD ve İngiltere ziyaretlerinin içeriğini açıklamak için 3 Aralık’ı işaret ederek, “Emin olun çok güzel şeyler açıklayacağız. Belli aralıklarla krize giren Türkiye değil, sonsuza kadar krizi bitirecek olan bir vizyonu açıklayacağız. Vizyonumuz hazır, 3 Aralık. Ekiplerimiz hazır, yatırımcılar hazır, taze para da hazır. Türkiye’yi bu beladan sonuna kadar kurtaracağız. 3 Aralık’ı bekleyin ve asla unutmayın, geliyor gelmekte olan” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) partisinin grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu, Türkiye’nin terörden en büyük acıları yaşayan ülkelerden olduğunu belirterek, “Türkiye’yi bu girdaptan çıkarmak zorundayız. Sağlıklı ve tutarlı politikalarla Türkiye’yi bu girdaptan çıkarmak zorundayız. Kendi özgür irademizle yapmak zorundayız. Terör bir insanlık suçudur, bunu bütün dünyaya anlatmak zorundayız. Terörün sağı, solu yoktur, bunu da bütün dünyaya anlatmak zorundayız. Terör, ‘acaba ne kazanırım, nasıl lehime çevirebilirim’ diye iç politika malzemesi olamaz zaten. Olmamalıdır da. Terör bir insanlık suçuysa ve hepimiz insanlığa saygı duyuyorsak o zaman terör konusunda beraber olmak zorundayız. Terör kimden, nereden, nasıl gelirse gelsin; hangi amacı taşırsa taşısın hep beraber karşı çıkmak zorundayız. Kısır tartışmalarla, ‘terörün yanındaymış, terörün karşısındaymış’ gibi algı yaratmamın Türkiye’ye hiçbir faydası yoktur” diye konuştu.

İstiklal Caddesi’ndeki terör saldırısının failinin kısa sürede yakalanmasıyla ilgili güvenlik güçlerine teşekkür eden Kılıçdaroğlu, “Asıl sorulması gereken soruyu daha sormadık. Bu terörist, sınırdan nasıl geçti, kim geçirdi bunu sınırdan? Gelip sürekli olarak o bölgede kontrol yaptığı da alan çalışması yaptığı da söyleniyor, yazılıyor, çiziliyor. Nasıl oluyor bu? Nasıl oluyor da Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin sınırları yolgeçen hanına dönebiliyor” dedi.

‘UYUŞTURUCU BARONLARININ HESAPLAŞTIĞI ÜLKEYE DÖNDÜ’

Terör konusunun tek boyutuyla görülmemesi gerektiğine işaret eden Kılıçdaroğlu, “Uyuşturucu teröristleri de var aramızda. Gencecik evlatları, yüz binleri zehirliyorlar. Onların teröristten ne farkı var? Onlar da aynı şey. Nasıl oluyor da kilolarca değil, tonlarca uyuşturucu bu ülkeye giriyor? Ben bunu da soruyorum. Devleti yöneten birisi uyuşturucu baronlarıyla fotoğraf çektirir mi, Allah aşkına? Kızıyorlar, bağırıyorlar, hakaret ediyorlar. Biz doğruyu söylüyoruz arkadaş. Tonlarca uyuşturucu gelecek, sokaktaki uyuşturucu satıcısı bunun ilk ayağıdır. Asıl beyleri yakalayacaksın. Onlar da terörist, onlara da terörist muamelesi yapacaksın. Türkiye öyle bir yere geldi ki; uyuşturucu baronlarının, mafya liderlerinin hesaplaştığı bir ülkeye döndü. Birisi geliyor Afganistan’dan, birisi Sırbistan’dan, birisi bilmem nereden geliyor. Türkiye’de oturuyorlar ve kendi aralarında hesaplaşıyorlar. Birbirlerini öldürüyorlar. Böyle bir Türkiye’yi kabul etmiyoruz” ifadelerini kullandı.