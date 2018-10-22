Kılıçdaroğlu: 38 yaşında emekli olunmaz

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, erken emeklilik ile ilgili yaptığı açıklamada ’38 yalında emeklilik zaten olmaz’ ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “38 yaşında emeklilik zaten olmaz. Hiç kimse çıkmaz ortaya zaten ’38 yaşında emekli olmak istiyorum’ diye. Ama ‘bir hak sahibiysem ben bu hakkı kullanmak isterim’ diyor. 750 milyar lira açık olacakmış. Bu rakam gerçekçi değildir” dedi.

Emek Çalıştayında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, “38 yaşında emeklilik zaten olmaz. Hiç kimsede çıkmaz ortaya. Ama bir hak sahibiysem ben bu hakkı kullanmak isterim diyor. 750 milyar lira açık olacakmış. Bu rakam gerçekçi değildir. Bu rakamın verilmesinin 38 yaşında emeklilik lafının söylenmesinin sosyal güvenlik sisteminde bir düzenleme yapılmasının önünü kesmek istiyorlar. Vatandaş “kardeşim sen alacakları topluyor musun? Yoksa birileirne peşkeş mi çekiyorsun” demesi lazım. Aile yardımı sigortası olsa kimse erken emeklilik arayışına girmez” dedi.

Kılıçdaroğlu’nun konuşmasından satır başları şöyle;

“Bu emekli aylığı ile geçinilemez diye defalarca anlattık. Asgari ücret üzerinden emeklilik dilekçenizi verirseniz 801 lira 55 kuruş alıyorsunuz. 2032 liradan 801 liraya düştü. Esnaf 906 lira emekli aylığı alacak. 2008’den önce ben emekli olmak istiyorum deseydi 2007 lira para geçecekti eline” dedi.

“Kayıt dışı çalışmayla mücadele iktidarların görevidir. Onlara en büyük desteği sendikalar ve STK’lar verir. Bir, kişi çalışıyor ama hiçbir kaydı yoktur. İki, kişi çalışıyor ama 1-2 hafta üzerinden prim ödeniyordur. Üç, ayda beş bin alıyorsa asgari ücret üzerinden prim ödeniyordur. 3.havaalanında çalışan işçilerin taleplerinden biri bizim aylıklarımızı bankaya yatırındı. Bu kayıt dışı çalıştırıyorlar, sigorta primlerimizi yatırmıyorlar demek. Bu talebin gereği yerine getirilmedi”

“99’un başında 2 milyar olan açığın düşmesi lazım önlemlerle. Emeklilik yaşı yükselmiş, aylıklar düşmüş açığın kapanması lazım. Ama tam tersi açık büyüdü. 2017 16 milyar 700 milyon lira. Yeni ekonomi programında açıkladıkları rakam. 2018 21 milyar 500 milyon, 2019’da 28 milyar 100 milyon lira sosyal güvenlik sistemi açık verecek”

“Sayıştay TBMM adına kamu harcamalarını denetleyen kurumun adıdır. Sayıştay sosyal güvenlik sistemine de bakacağım diyor. 83 milyar 55 milyon çalışanın aylığından kesiliyor ama götürülüp Sosyal Güvenlik Kurumu’na yatırılmıyor. Siyasi iktidar izin vermediği için tahsil etmiyor. Esnafta borcunu ödeyemiyor. alacağın yüzde 99’u icra ve takibi yapılamıyor. güçlü bir müfettiş kadrosu var 1819 raporun 1313’ü hiçbir işleme konulmuyor. Siyasi iktidar ceza verilmesini istemiyor. Belediyelerde ödemiyor. Yanlarında çalıştırdıkları işçilerin aidatlarını ödemiyorlar. Devlette ödemiyor. Fatura sizlere çıkıyor. İktidar yapması gerekeni yapmıyor fatura vatandaşa çıkıyor”

“38 yaşında emeklilik zaten olmaz. Hiç kimse de çıkmaz ortaya. Ama bir hak sahibiysem ben bu hakkı kullanmak isterim diyor. 750 milyar lira açık olacakmış. Bu rakam gerçekçi değildir. Bu rakamın verilmesinin 38 yaşında emeklilik lafının söylenmesinin sosyal güvenlik sisteminde bir düzenleme yapılmasının önünü kesmek istiyorlar. Vatandaş “kardeşim sen alacakları topluyor musun? Yoksa birilerine peşkeş mi çekiyorsun” demesi lazım. Aile yardımı sigortası olsa kimse erken emeklilik arayışına girmez”

“Her türlü israfı yapacaksın. Çift maaş alacaklarmış. Sen de çift maaş alıyorsun. Ayrıca bu sorun aile yardımları sigortası olmasına rağmen erken emeklilik Finlandiya ve Almanya’da var. Kişi isterse erken emekli olabiliyor. Bütün bunlar akılcı politikalarla yapılır. Hesap kitap işidir bunlar. emekliyi perişan edeceksiniz, emekli aylığını yarı yarıya düşüreceksiniz, çıkıp bunun hesabını vermek yerine yaşa takılanları eleştireceksiniz. Mart ayında sandığa gideceğiz, ders verecek olan sizlersiz. Tercih sizin tercihiniz. Her türlü israfı yapacaksınız, yazlık saraylarda oturacaksınız, uçan saraylarda oturacaksınız, asgari ücretle dilekçe verene 801 lira emekli aylığı vereceksiniz”

“Sendikanın olduğu yerde kayıt dışı olmaz. Sendikanın yok edilmesinin, istenmemesinin sebebi bu. Kayıt dışıyı özendirmek. efendim emeklilikte yaşa takılanlara hak verirsek 40 yıl bedavadan maaş alacakmışsınız. ekonomide kurtuluş savaşı veriyorlarmış. Bu ekonomiyi kim bu hale getirdi? Siz hakkınıza sahip çıkmazsanız bile biz sizin hakkınıza sahip çıkacağız”

TRT