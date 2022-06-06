Kılıçdaroğlu: 6 lider sorumluluk üstlendi

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 6 lider Türkiye’yi aydınlığa kavuşturacaklarını söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Zaman zaman, ‘Masa dağıldı, şöyle oldu, böyle oldu, kavga oldu’ diyebilirler. Bunların hiçbirisine inanmayın. 6 lider önemli bir sorumluluk üstlendi ve 6 lider kararlılıkla Türkiye’yi aydınlığa kavuşturacak” dedi.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Ankara’da Zafer Parkı’nda Çankaya Belediyesi’nin hizmetlerinin tanıtıldığı programa katıldı. Burada konuşan Kılıçdaroğlu, “Eğer Türkiye’nin iyi yönetilmesini istiyorsanız, eğer Türkiye’de hiçbir sorunun yaşanmasını istemiyorsanız, Türkiye’de insanların kucaklaşmasını, barışmasını, birlikte yaşamayı öğrenmesini istiyorsanız ‘bize katılın’ diyorum. Beraber götüreceğiz, beraber yapacağız. Türkiye’de huzuru, bereketi, saygıyı, sevgiyi birlikte hayata geçireceğiz. Bundan herkes emin olsun” dedi.

Ardından Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında uygulanan merkezi sınava giren öğrencilere seslenen Kılıçdaroğlu, “LGS’ye giren evlatlarımız sınavları nasıl geçerse geçsin sakın umutsuzluğa kapılmasınlar. Onlar bizim evlatlarımız. Onlara güzel bir gelecek vadediyoruz. Onlara hep şunu söyledim; sizin hayalleriniz bizim hedeflerimiz olacak. Dolayısıyla gençlerin hayallerini gerçekleştirmek de bizim hedefimiz. Bunu Çankaya’da, Yenimahalle’de, Elmadağ’da, Eskişehir’de, Ankara’nın tümünde görebilirsiniz. Dolayısıyla gençler umutsuzluğa kapılmasınlar. Onlar hem bugünün hem de geleceğin güvencesi” diye konuştu.

Daha sonra ileriye dönük projelerinden bahseden Kılıçdaroğlu, “Sakın ola karamsarlığa kapılmayın. Biz güzel bir Türkiye’yi beraber inşa edeceğiz. 6 lider bir araya geldik. Bizim önceliğimiz Türkiye, bizim önceliğimiz demokrasi, bizim önceliğimiz kadın-erkek eşitliği, bizim önceliğimiz parlamentonun gerçekten de halkı temsil etmesi. Bizim önceliklerimiz önemli ve bizler cumhuriyetin 2’nci yüzyılında cumhuriyetimizi demokrasi ile taçlandırmaya kararlıyız. Bu kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz. Zaman zaman, ‘Masa dağıldı, şöyle oldu, böyle oldu, kavga oldu’ diyebilirler. Bunların hiçbirisine inanmayın. 6 lider önemli bir sorumluluk üstlendi ve 6 lider kararlılıkla Türkiye’yi aydınlığa kavuşturacak. Türkiye’yi huzuru, bereketi getirecek. Kararlıyız. Sonuna kadar gideceğiz” dedi.