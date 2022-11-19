Kılıçdaroğlu: 6’lı masa dağılmaz

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 6’lı masaya yönelik eleştirilere yanıt verdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, önceki gün ziyaret ettiği Kilis’te yaklaşık 50 Suriyeli sığınmacı ile bir araya geldi. Gaziantep’te ise merkez sağdan kanaat önderleriyle buluştu.

Kilis’te Suriyeli sığınmacılarla yapılan görüşmede sıkı güvenlik tedbirleri uygulandı. Görüşme öncesi heyete “polis ve basın olmayacak, pencerelerin, camların kapalı olacağı bir ortamda toplantı yapılacak” güvencesi verildi. Suriyeliler bu şartlarda görüşmeyi kabul etti. Toplantı sırasında konukların rahat etmeleri için otelin güvenlik kamerası da kapatıldı. Suriyeliler arasında Türkçe bilmeyen ya da az bilenler olduğu için görüşmede dışarıdan bir isim yerine Arapça bilen Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur tercümanlık yaptı.

Edinilen bilgiye göre, görüşmede söz alan Suriyeliler’in büyük bölümü hayat pahalılığından yakınırken, “Türkiye çok pahalı, Suriye daha ucuz. Akrabalarımız orada daha rahat” dediler.

Heyetten bir üye Kılıçdaroğlu’na “Bizi otobüslere koyup gönderecek misiniz?” diye sordu. “Öyle bir şey yok” karşılığını veren CHP lideri, iktidar olmaları halinde hayata geçireceklerini sık sık tekrarladığı dört aşamalı Suriye planını heyete de anlattı. Kılıçdaroğlu, “Orada sizlere bir hayat kuracağız. Kimseyi zorla göndermeyeceğiz. Oradaki yönetimle sorunu çözmeden, sizin orada yaşamınızı ekonomik olarak, hayati olarak garantiye almadan sizi göndermeyeceğiz. Öyle birilerinin dediği gibi ‘otobüse bindireceğiz, polis baskısı, jandarma baskısıyla götürüp, sizi oraya atacağız’ değil. Hayır, bunu dünya ile paylaşacağız. BM ile paylaşacağız. AB’nin de buna ekonomik olarak katkı vermesi gerekiyor” dedi.

CHP liderinin açıklamalarını dinleyen heyet üyelerinin “Bunlar yapılırsa biz kendi ülkemize gideriz” görüşünü dile getirdikleri bildirildi.

CHP lideri, Gaziantep’te de, merkez sağın kanaat önderleriyle basına kapalı bir toplantı gerçekleştirdi. Buluşmanın başında kısa bir konuşmayla neden Gaziantep’te olduğunu anlatan Kılıçdaroğlu, ardından kanaat önderlerini dinledi, sorularına yanıt verdi.

Altılı masanın devam edip etmeyeceğine ilişkin soru üzerine Kılıçdaroğlu’nun, “Bize güvenin, altılı masa iyi gidiyor. Devam edecek” vurgulamasını yaptı. Altılı masanın kuruluş amacını aktaran CHP lideri, “Seçim bildirgemiz hazırlanıyor. Bütün liderler uyum içerisindeyiz. Altılı masa dağılmaz” ifadelerini kullandı.

‘Bizim adayımız seçilecek’

Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adayının ne zaman açıklanacağı yönündeki sorular üzerine ise, herhangi bir tarih vermeksizin “Altılı masanın adayı 13. Cumhurbaşkanı olacak. Adayı kim olursa olsun 13. Cumhurbaşkanı olacak ve herkes bu adayın etrafında toplanacak” dedi.