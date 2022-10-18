Kılıçdaroğlu açıkladı: Anayasa Mahkemesi’ne götüreceğiz

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dezenformasyon yasası hakkında açıklama yaptı.
Partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, “29. maddeyi bugün yürütmesini durdurmak için Anayasa Mahkemesi’ne götüreceğiz” dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısına katıldı.
Buradaki konuşmasında; Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğüne giren ”dezenformasyonla mücadele düzenlemesi” tepki gösteren CHP Genel Başkanı; bugün 29. maddenin yürütmesini durdurmak için Yüksek Mahkeme’ye gideceklerini açıkladı.
Söz konusu madde, gerçeğe aykırı bilgi yayanlara 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası öngörüyor.