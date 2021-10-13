Kılıçdaroğlu açıkladı: Borçları sıfırlayacağız

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iktidara geçtiklerinde esnafın borçlarını sıfırlayacağını söyledi.

Kılıçdaroğlu, muhtarların demokrasinin temel taşı olduğunu ifade ederek, “Muhtarlara değer verilmediğini gayet iyi biliyorum. Ama muhtarların hayal edemeyecekleri demokratik standartları bu ülkeye Allah’ın izniyle ve sizlerin desteği ile getireceğim. Hiçbir endişeniz olmasın. Muhtarlık kurumu güçlü olduğu zaman demokrasi güçlü olacak. Çünkü en alttan başlayacak demokrasi. Tepeden inme değil. En alttan başlayacak demokrasi ve yukarıya doğru filizlenecek. Bunu sizler yapacaksınız” dedi.

‘ESNAFIN FAİZ BORCUNU SIFIRLAYACAĞIZ’

Kılıçdaroğlu, iktidar olduklarında Türkiye’ye 6 ayda rahat nefes aldıracaklarını ifade ederek, “Hiç kimseyi düşüncesinden ötürü, hiç kimseyi inancından ötürü, hiç kimseyi yaşam tarzından dolayı ötekileştirmeyeceğiz. Benim derdim o ailenin çocuğunun işi var mıdır yok mudur; onun kimliği, inancı, Allah’la kul arasına benim girmeye hakkım var mı? Peygambere verilmeyen yetkiyi siyasetçi kullanabilir mi? Onun çocuğu işsiz midir değil midir, huzurlu mudur değil midir; derdimiz budur. Yapacağımız işler; Sakarya’da Katar Ordusu’na peşkeş çekilen Tank-Palet Fabrikası var. Bir hafta içinde Katar Ordusu’ndan o tank-palet fabrikasını alacağım şanlı ordumuza teslim edeceğim. Esnafın pandemi döneminde bankalara borcu var, faiz borcu var. Bir hafta içinde faizlerin tamamını sıfırlayacağız, ana parayı da normal taksite bağlayacağız. Esnafın kira stopaj borcu var veya kesiliyor. Onu sıfırlayacağız” dedi.