Kılıçdaroğlu: Adaleti katlettiler

Partisinin grup toplantısında konuşan CHP lideri Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu’na hapis kararı üzerinden hükümeti eleştirdi. Kılıçdaroğlu, “85 milyonun önünde adaleti katlettiler” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısına katıldı.

Kılıçdaroğlu’nun daveti üzerine toplantıya hapis cezası ve siyasi yasak tartışmalarıyla gündeme gelen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da geldi.

Kılıçdaroğlu’nun toplantıda yaptığı konuşmadan öne çıkanlar şöyle:

Herkesin anlayacağı dilden özetlemeye çalışayım. Önce düzmece bir dava açtılar. Sonra saray bu mahkemeye müdahale etti. Çıkmayacak bir kararı çıkardılar. Her şeyi alenen yaptılar. 85 milyonun önünde adaleti katlettiler. Bütün vatandaşlarımın bu adaletsizliği bilmelerini isterim. Malum sarayın bir fotoromanı var. 16 milyon insanın sevgilisini görevden alacakmış beyfendi. Sen kimsin Ekrem İmamoğlu kim? Sen Ekrem İmamoğlu’nun tırnağı bile olamazsın. Onun adını ağzına almak için önce ağzını yıkayacaksın. Sen atamayla gelmişsin, o seçimle gelmiş.

“BİRLİKTE MÜCADELE EDECEĞİZ”

Bu ülkeye demokrasiyi ya getireceğiz ya getireceğiz. Demokrasinin olmadığını gösteren temel bir olay. Bir partinin genel başkanı kendi partisinin binasına giremiyor. Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır. Bizler de birlikte mücadele edeceğiz. Polis arkadaşları suçlamıyorum. Talimat veren bu işin sorumlusu. Taşkınlığa kapılmadan sağduyu ile harekete ederek sandığı bekleyeceğiz.

“DEVLET İNTİKAM İLE YÖNETİLMEZ”

Ülkede haksızlıkların fazla olduğunu biliyorum. 85 yaşında insan hapiste tutulmaz. Devlet olarak bunu yaparsanız kişilerden intikam alırsınız. Devlet intikam ile yönetilmez. 85-90 yaşında insanlar hapiste kalmasın diyorsanız her türlü katkıyı vermeye hazırız.

İŞÇİYE KADRO SÖZÜ

Bize oy veren ve vermeyenler iyi bilir, Kılıçdaroğlu bir olaya el attıysa o olay çözülünceye kadar onun mücadelesini verir. Pek çok sorun yaşayan vatandaş gelir derdini bana anlatır. Taşeron işçiler… İlk taşeron işçileri Erzurum’da örgütledim. Dernek kurun dedim. Bir süre sonra İstanbul’da topladım. Taşeronluğun bir emek sömürme aracı olduğunu söyledim. Kadro vereceğiz dedim, en sonunda hükümet kadro vermek zorunda kaldı. Hala 150 bine yakın kadro bekleyen taşeron işçi var. Bunlara da sözüm var. Hiç merak etmeyin, sizlerin oylarıyla geleceğiz ve her biriniz beklemeden kadro sahibi olacak.

6 YAŞINDA EVLENDİRME SKANDALI

Adalet Bakanlığı’na milletvekili arkadaşlarımla birlikte yürüdük. 6 yaşındaki bir çocuğa sistemli bir şekilde tecavüz edilmesi ve iktidarın suskun olması… Bunlarda ahlak, erdem yok. Küçük bir çocuk sistematik bir tecavüze uğrar, bakan 2 yıldır haberimiz var diyor. Devleti, savcıları, polisi çalıştırmadılar. Adalet Bakanlığı’na yürüdüm, bir çocuğun hakkı hukuku için gittim ben oraya. Sonra devletin refleksini çalıştırmaya başladılar.

ÇİFTÇİYE KIRMIZI MAZOT

Devleti yönetemiyorlar, çalışan devleti durduruyorlar. Yarın sabah hangi kararı alacaklarını bilmiyorlar. Artık tarımın stratejik bir sektör olduğunu biliyor ama bunlar habersiz. Buradan çiftçi kardeşlerime sesleneyim. Biz gelince sizin bankalardan aldığınız kredilerin faizlerini sıfırlayacağız. Kırmızı mazot getireceğiz, ÖTV’siz ve KDV’siz mazotu yata veriyorsun. Asıl çiftçiye vereceksin.