Kılıçdaroğlu Aday Olmayacağını Açıkladı

MİLYONLARIN GÖZÜ CHP’DE

CHP, 6 Nisan Pazar günü gerçekleştireceği olağanüstü kurultaya hazırlanıyor. Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun bu kurultayda aday olup olmayacağı ise merak ediliyor. Bazı basın organlarında “600 imza olmazsa aday olmayacağı” yönünde iddialar ortaya atıldı. Kılıçdaroğlu ise tartışmalara son noktayı koyarak Habertürk’ten Muharrem Sarıkaya’ya, “Hayır efendim. Ben aday değilim.” açıklamasını yaptı.

KILIÇDAROĞLU’NUN ESPRİSİ

Kurultayda aday olmama kararını alan Kılıçdaroğlu, imza sayısının 600’ü bulması durumunda aday olabileceğini belirttiği iddialarına esprili bir dille yanıt verdi: “Az söylemişler. Madem istemişim niye az olsun, şöyle 750-800 olsaydı bari… Az demişler, 800’ü geçseydi.” Bu ifadeleriyle, imza sayısına yönelik farklı bir bakış açısı sundu.

KURULTAY İÇİN GERİ SAYIM

CHP’nin 21. Olağanüstü Kurultayı, 6 Nisan Pazar günü Yenimahalle Belediyesi Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde “İrade milletindir” temasıyla toplanacak. CHP’nin kayıtlı 1323 kurultay delegesi bulunuyor. Delegeler, kurultayda Genel Başkan, 60 Parti Meclisi (PM) ve 15 Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyeleri için seçim yapacak.

DELEGELERDEN İMZA ŞARTI

Genel Başkan adayı olabilmek için, delege üye tam sayısının en az yüzde 5’inin Divan Başkanlığına yazılı başvurusu gerekiyor. Genel Başkan, kurultayda gizli oyla ve üye tam sayısının salt çoğunluğuyla seçiliyor. İlk iki oylamada sonuç alınamazsa, üçüncü oylamada en çok oy alan aday kazanıyor. Kurultaydan sonra PM üyeliğine aday olmak için ise 10 delegenin imza vermesi gerekiyor.

KOTAYA UYULMASI GEREKEN KURALLAR

CHP’nin Parti tüzüğünde PM ve YDK üyelerinin seçiminde uygulanan kural, çarşaf listedir. Ancak gündemin çalışma raporu ve görüşmeler maddesine geçilmeden önce kurultay üye tam sayısının 10’da 1’inin yazılı önerisiyle blok liste usulü ile seçim yapılabilmesi de mümkün. Blok listede, genel başkan adayları tarafından sunulan, seçilecek sayıda asıl ve yedek PM ve YDK adayları yer alıyor. Bu listede, cinsiyet ve gençlik kotalarına uyulması bekleniyor.

KURULTAY HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR

Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde yapılacak kurultay için hazırlıklar devam ediyor. Ses, ışık ve sahne organizasyonu çalışmaları sürerken, delegelerin ulaşım ve konaklama ihtiyaçları için gerekli düzenlemeler yapılıyor. Kurultayda salonun fiziki şartları sebebiyle seyircilerin katılmayacağı açıklandı. Basın mensupları için fuaye alanında çalışma alanları oluşturulması planlanıyor.