Kılıçdaroğlu: Adayımızı 13 Şubat’ta belirleyeceğiz

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adayını 13 Şubat’ta belirleyeceklerini söyledi.

Kılıçdaroğlu, Altılı Masa’nın cumhurbaşkanı adayını 13 Şubat’ta Saadet Partisi’nde yapılacak toplantıda belirleyeceklerini duyurdu. CHP lideri, “Ancak adayın açıklanması daha sonraki bir tarihte büyük törenle olabilir” ifadelerini de kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Altılı Masa’nın cumhurbaşkanı adayını 13 Şubat’ta Saadet Partisi’nde yapılacak 12’nci toplantıda belirleyeceklerini söyledi.

Kılıçdaroğlu, Halktv canlı yayınında seçim sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

LİDERLER DE GÖRÜRSE: (Altı lider kriterler açıklıyorsunuz. Bu kriterler en çok size uyuyor. Buna katılıyor musunuz?) Olabilir. Devlete 27.5 yıl çalışan, üreten, siyasete girdiği gün mal varlığını kamuoyuyla paylaşan, devletin ne olduğunu, liyakatin ne olduğunu bilen bunun devletteyken de kavgasını veren bir kişiyim. Bu nitelikleri liderler de bende görürse, tabii, bu onurlu, şerefli bir görevdir, herkes yapmak ister.

EGOSUNU KONTROL EDECEK: Aday seçildiğinde egosunu kontrol edecek, danışarak yönetecek. Bizimle ilgili ‘6 kişi nasıl yönetecek, karar bile alamazlar’ eleştirisi de geliyor. Bunlar bizim tarihimizi de bilmiyor. Ya, ‘akıl akıldan üstündür’ diye sözümüz bile var. Olay bir parti olayı değil, Türkiye olayıdır. Türkiye’nin bütün kurumlarıyla yeniden ayağa kalkması lazım. İşimizin zor olduğunu biliyorum, kolay değil ama bunların hepsini akıl ve mantıkla çözebilirsiniz.

ANKETLERE GÖRE KAZANIRIM: (Aday olması halinde kazanıp kazanmayacağı)Kazanılır. Bütün anketler bunu gösteriyor zaten. Seçilecek cumhurbaşkanının halkıyla kucaklaşması, partizanlık yapmaması lazım. İlke olarak parti üyeliğinden ayrılması lazım. Aday seçildiği andan itibaren mal varlığını da paylaşabilmeli, açık ve şeffaf olmalı.

TÖRENLE DUYURACAĞIZ: Adayımızı 13 Şubat’ta belirleyeceğiz, öyle bir karar aldık. Ancak adayın açıklanması daha sonraki bir tarihte büyük törenle olabilir. Hedefimiz ortak aday. Adayda gecikildiği söyleniyor, önce neyi nasıl yapacağımızı belirleyelim adayımızı sonra açıklayalım dedik. Ortak bir dil olacak, aday da liderler de aynı şeyi söyleyecek. Bu da ortak iradeyle ülkeyi yöneteceğimizi gösterecek.

YOL HARİTASINI ADAY AÇIKLAYACAK: Yol haritamızla ilgili de liderler arasında görüşmeler devam ediyor. Burada da, yol haritamız aday tarafından açıklansın diye bir eğilim belirdi, biz de evet dedik.

MECLİS’TE OY KULLANMAYACAĞIZ: 14 Mayıs’ta seçim için Parlamento’da oy kullanmayacağız. O nedenle bunun tek yolu, cumhurbaşkanının Meclis’i fesih etmesi. O da kendisine 3. kez cumhurbaşkanlığı hakkını tanımıyor. Anayasa açık. Hukukçular üçüncü kez aday olamaz diyor. Biz başvurmayacağız ama vatandaşlar, hukukçular bunun için YSK’ya başvuracaktır. Biliyorum, YSK olabilir diyecektir. Çünkü üyelerini kendisi atadı. ‘Kronometre sıfırlandı’ diyor. Hiçbir Anayasa hukukçusu bunu kabul etmiyor.