CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu hedef alarak yaptığı ‘tatil’ eleştirilerine yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, “Afet önceden haber vermez. Belediye başkanları tatilde olabilirler. Afet olduğunda onların kadroları var. Kadrolar dahil olurlar” ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Bakıyorsun İstanbul’da bir sıkıntı oluyor, adam Fethiye’de, şurada, burada” sözleriyle İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu hedef alan AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yanıt verdi.

Damga gazetesi’ne konuşan Kılıçdaroğlu, afetlerin önceden haber vermediğini söyleyerek “Afet önceden haber vermez. Belediye başkanları tatilde olabilirler. Bulundukları yerin dışında olabilirler. Bunlar birer insan. Tatile ihtiyacı veya bulundukları yerin dışına çıkmak gibi görevleri de olabiliyor. Yurt dışına da çıkabiliyorlar. Afet olduğunda onların kadroları var. Kadrolar dahil olurlar. O işlerle ilgili görevliler var. Görevleri afet alanına süratle ulaşmak ve afetin yarattığı zararları gidermek. Belediye başkanlarımız da bu görevlerini yerine getiriyor.” dedi.

Kılıçdaroğlu, söz konusu eleştirilere saygı duyduğunu belirterek, “Hayatın bir gerçeği var. Bir yerde yangın çıktığında, su baskını olduğunda herhangi bir afet durumunda belediye görevlileri oradadır. Aracı gereci oradadır. Ekipleri oradadır. Belediye Başkanı alınması gereken kararları alır. Talimatları verir. Gerekirse kendisi de oraya gider müdahil olur” ifadelerini kullandı.

‘AKP BİRİNCİ PARTİ DEĞİL’

Kılıçdaroğlu, gündeme ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. Erken seçim çağrısını yineleyen Kılıçdaroğu, AKP’nin oyunun yüzde 49’dan yüzde 30’un altına düştüğünü belirtti. Kılıçdaroğlu, “Ekonomi çok kötü durumda. Bireysel haklar, özgürlükler tartışılıyor. Bütün bunlara rağmen baktığınızda iktidar partisi bütün anketlerde yine birinci parti çıkıyor. Muhalefette ise oy açısından bir patlama görünmüyor. Bunu neye bağlıyorsunuz?” sorusuna “AK Parti şu an birinci parti değil. Anketlerin ortaya koyduğu bir gerçek var. Cumhuriyet Halk Partisi istikrarlı bir yükselişe sahip ve birinci parti. Oyumuz yüzde 40 veya yüzde 50 oldu diye bir iddiamız yok. Ama trende baktığınız zaman Cumhuriyet Halk Partisi dikkatli ve istikrarlı bir şekilde oyunu yukarı doğru taşıyor. Önümüzdeki süreçte oyumuz daha da yükselecek.” yanıtını verdi.

‘HDP 3’ÜNCÜ BİR İTTİFAK KURMAK İSTİYOR’

HDP’nin 6’lı masanın dışında tutulmasının HDP seçmenini incitmeyeceğini ifade eden Kılıçdaroğlu, “HDP’nin de altılı masada olmak gibi bir iddiası yok. Onlar 3. bir ittifak kurmak istiyorlar. HDP’nin başkanlığında ya da içinde olduğu bir ittifak” ifadelerini kullandı.

6’lı masanın cumhurbaşkanı adayı hakkında açıklama yapan Kılıçdaroğlu, “Biz 6 lider Cumhurbaşkanı adayımızı ortak belirleyeceğimize dair söz verdik. Altılı masanın hep beraber üzerinde uzlaşacağı bir aday olacak. Bu konuda hiç kimsenin endişesi olmasın” dedi.

Kılıçdaroğlu’nun açıklamaları şu şekilde:

-Geçmişte çok sayıda erken seçim çağırısı yaptınız. Ama son günlerde bu tür bir çağrıda bulunmuyorsunuz. Şu anda erken seçim istemiyor musnuz? Ya da Cumhurbaşkanı Erdoğan, erken seçim yapmaz diye mi çağrıda bulunmuyorsunuz?

Hayır erken seçim istiyoruz. Gecikilen her günün topluma maliyeti artıyor. Bir ana önce seçim yapılması lazım. Yeni yönetim ve anlayışın, demokratik anlayışın gelmesi gerekiyor. Toplum çok kutuplaştı. İnsanları kutuplaşmadan arındırmak ve uzlaştırmak gerekiyor. Toplumsal uzlaşma sağlamak gerekiyor. Erdoğan toplumu gererek kendi tabanını tutmak istiyor. Bunda da başarılı olamayacağı çok açık. Erdoğan yönetemiyor. Geldiğimiz nokta bu. Üzülerek söylüyorum.

-Sonbaharda olur mu?

Ne zaman yaparlarsa yapsınlar.

‘ADAYI KONUŞMANIN MANASI YOK’

-Toplum sizin hoşgörülü, fedakar biri olduğunuz yönünde hemfikir. Yine bu fikirden yola çıkarak “Kılıçdaroğlu’nun kafasında bir aday var. O aday yıpranmasın diye kendi adaylığını öne sürüyor. Yarın yine o adayı açıklayacak” düşüncesine katılıyor musunuz? Böyle bir aday var mı?

Benim altılı masanın bir üyesi oldugumu siz de biliyorsunuz. Biz 6 lider Cumhurbaşkanı adayımızı ortak belirleyeceğimize dair söz verdik. Kafamda birinin olması önemli değil. Önemli olan altı liderin bir araya gelip ortak adayı belirlemesidir. Bu konuda da aramızda konuştuk. Şu aşamada Cumhurbaşkanı adayını konuşmanın ve tartışmanın manası yok. Cumhurbaşkanı adayının kim olduğu sorulduğunda niteliklerini belirleyelim ve kamuoyuna deklare edelim dediler. Yayınladığımız bildiride bu nitelikleri belirledik. Bu niteliklere uygun isim Millet İttifakı’nın adayı olarak açıklanacak ve seçimden sonra Cumhurbaşkanı olacak.