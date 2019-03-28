Kılıçdaroğlu afişine saldıran kadın serbest bırakıldı

Erzincan'da bir kadın, Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafını kalemle karaladı.

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Kemal Kılıçdaroğlu’nun fotoğrafının yer aldığı afişe kalemle saldıran kadın yakalanarak karakola götürüldü.

Burada ifadesi alınan ve ceza kesilen kadın daha sonra serbest bırakıldı.

Yerel seçimlere günler kala Erzincan’da, CHP’nin seçim afişlerine yönelik bir kadının kalemle saldırısının videosu, sosyal medyada yayınlandı.

Yayınlanan videoda orta yaşlı bir kadının, elindeki kalemle önce Kemal Kılıçdaroğlu’nun afişini çizerken daha sonra kalemi, afişe defalarca saplaması dikkat çekti. G.Ö. isimli kadın, polis ekiplerince gözaltına alındı.

SEÇİM KANUNUNA MUHALEFET VE MALA ZARAR VERME SUÇU

Emniyette sorgulanan G.Ö., hakkında ‘298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun’a muhalefet’ ve ‘mala zarar verme’ suçlarından adli işlem uygulanıp, serbest bırakıldı.