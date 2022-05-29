CHP, 250’ye yakın belediye başkanı ile Van’da belediye başkanları kampını gerçekleştirdi. Kampın basına kapalı bölümünde başkanlara seslenen Kılıçdaroğlu, “Seçime hazır mıyız? Bana sorarsanız en hazırlıklı parti biziz. AK Parti’den daha hazırlıklıyız, AK Parti’den daha hazırız” dedi.

“ÖRGÜT İLE BELEDİYELER ARASINDA SORUN İSTEMİYORUM”

Kılıçdaroğlu, seçime giderken belediyelerle il ilçe örgütleri arasında sorun istemediğini söyledi. “Örgütle belediyeler arasında sorun oluyorsa? Aşın bunları. Örgüt ile belediyeler arasında asla sorun istemiyorum.” dedi.

CHP LİDERİ: İKLİM DEĞİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “CHP Sivas’ın doğusuna gidemez” dediğini belirten Kemal Kılıçdaroğlu, “Van’a geldik, artık kendileri gidemiyorlar. İklim çok değişti. Artık AK Parti’liler gidemiyor. Yeni yeni evlere gitmeye başladınız. Ev ev çalışması lazım.“ ifadelerini kullandı.

CHP lideri ayrıca önümüzdeki hafta da “Bize Katılın” afişlerinin billboardlara asılmasını istedi.