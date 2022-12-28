Kılıçdaroğlu-Akşener görüşmesinin ayrıntıları belli oldu

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu-İYİ Parti Genel Başkanı Akşener görüşmesinin ayrıntıları belli oldu.

İYİ Parti-CHP arasındaki Saraçnhane polemiği geçtiğimiz haftaya damgasını vurmuştu. Liderler düzeyindeki o sert açıklamalar sonrası Kılıçdarğlu ve Akşener yaklaşık 2 saatlik bir görüşme gerçekleştirdi. Peki iki ismin görüşmesi siyaset koridorlarında nasıl yankılandı? 6’lı masanın adaylığıyla ilgili kulislerde neler konuşuluyor?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara’da Ahlatlıbel Tesisleri’nde bir araya geldi.

Kılıçdaroğlu’nun daveti üzerine iki lider İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki hapis cezası ve siyasi yasak kararı ile Saraçhane mitingi sonrası ilk kez bir araya geldi. Görüşme basına kapalı olarak 2 saat 15 dakika sürdü. İki lider görüşme sonrasında basına herhangi bir açıklamada bulunmadı.

CNN Türk muhabiri Melike Görür, Ahlatlıbel’deki bu görüşmeyi değerlendirdi. Görür’ün değerlendirmeleri şöyle; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün Ahlatlıbel’de bir araya geldiler. O görüşme sabah saatlerinde ortaya çıktı. Sonraısnda yer ve saat bilgisi paylaşılmadı. Ancak akşam saatlerinde Ahlatlıbel’de saat 19.30’da iki liderin bir araya geleceği bilgili verildi.