Kılıçdaroğlu, Akşener ile bir araya geldi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Akşener ile bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Akşener ile görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı seçimleri için geri sayım sürüyor, çalışmalar hız kazandı. Altılı masa, 2 Mart’ta Saadet Partisi’nin ev sahipliğinde toplanacak. Muhalefet liderlerinin ana gündem maddesinin ‘adaylık’ olması beklenirken, toplantı öncesi CHP ve İYİ Parti liderleri bugün bir araya gelecek. Kılıçdaroğlu ve Akşener arasındaki sürpriz görüşme sonrası hangi mesajlar verilecek merakla bekleniyor.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen deprem nedeniyle arka plana itilen ‘Millet İttifakı’nın adayı kim olacak?’ sorusu yeniden gündemin ilk sıralarına tırmanmaya başladı. Altılı masa, adaylık gündemiyle 2 Mart’ta Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ev sahipliğinde yeniden bir araya gelmeye hazırlanıyor. Altı lider, bu toplantıda ilk kez isimler üzerinden adaylık değerlendirmesi yapacak.

Cumhurbaşkanı adaylığı’ gündemi ile toplanması beklenen Altılı Masa görüşmesinden önce CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Merak Akşener’den sürpriz bir adım geldi. İki lider, bugün bir araya gelecek. Son dönemde siyasi kulislerde İYİ Parti ile CHP arasında yaşanan ‘gerilim’ konuşuluyordu. İki liderin, 2 Mart’taki görüşme öncesinde aradaki pürüzleri bu görüşme ile gidereceği iddia edildi.

CHP’DEN KILIÇDAROĞLU’NA ‘TAM YETKİ’

2 Mart’taki kritik toplantı öncesinde, dün CHP Genel Merkezi’nde Grup Toplantısı ve Parti Meclisi Toplantısı yapıldı. Önce Meclis Grubu, sonrasında da Parti Meclisi, Genel Başkan Kılıçdaroğlu’na aday belirleme konusunda oybirliği ile tam yetki verdi.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, “Meclisimiz, Cumhurbaşkanlığı seçimi konusunda, bundan sonra yürütülecek tüm süreçlerde, Parti Meclisimiz adına karar alma konusunda Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na oybirliğiyle tam yetki vermiştir” dedi.