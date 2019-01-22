Kılıçdaroğlu, Akşener’le görüştü

Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti'nin Genel Başkanı Akşener görüşme yaptı.

Yerel seçimlerde ittifak yapacak Cumhuriyet Halk Partisin’nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti’nin Genel Başkanı Akşener görüşme gerçekleştirdi.

CHP’de İzmir Büyükşehir Belediyesi adayı ve İstanbul’un ilçeleri ile birlikte birçok adayın belirleneceği Parti Meclisi (PM) toplantısının 27 Ocak Pazar günü yapılmasına karar verilmesinin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Ankara’daki evinde akşam yemeğinde buluştu.

AKŞAM YEMEĞİ YEDİLER

CHP’nin haftasonu yapılacak kritik PM toplantısı sonrası, İYİ Parti ile yürütülen işbirliği görüşmelerinde son rötuşların yapılması için sürpriz bir zirve yapıldı.

Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısının ardından İYİ Parti Genel Sekreteri Cihan Paçacı’yı makamında kabul eden CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, ardından İYİ Parti Genel Başkanı Akşener’in misafiri oldu.

Akşener’in evinde eşleri ile birlikte akşam yemeğinde buluşan iki lider, işbirliği görüşmelerinde tıkanan ilçelerle ilgili çözüm yolları aradı.

MASADA İSTANBUL MU VAR?

Akşam yemeğinde, başta Akşener’in ikamet ettiği Üsküdar’ın da içinde yeraldığı İstanbul’un ilçeleri ile ilgili uzlaşma sağlandığı ve kurmayların yapılan anlaşmayı bugün protokole bağlayacağı öğrenildi.

NTV