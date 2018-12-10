Kılıçdaroğlu, Akşener’le görüştü

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’le görüşme gerçekleştirdi.

Kurmayların katılmadığı görüşmede işbirliği yapılacak iller ve işbirliğinin şekli konusunda teknik çalışmaların tamamlanması kararlaştırıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener arasında beklenen görüşme geçtiğimiz cumartesi akşamı gerçekleşti.

Görüşmenin genel merkezler dışında, özel bir ofiste gerçekleştiği öğrenildi.

Kurmayların katılmadığı görüşmede işbirliği yapılacak iller ve işbirliğinin şekli konusunda teknik çalışmaların tamamlanması kararlaştırıldı.

Bu kapsamda teknik çalışmaları yürüten genel başkan yardımcıları Oğuz Kaan Salıcı ve Koray Aydın’ın işbirliğini son noktaya getirmeleri istendi.

Uzlaşı olması durumunda bir iki gün içinde iki lider kameralar karşısına çıkarak işbirliğinin detaylarını açıklayacak.

NTV