Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul mitinginde sadece partililerin olmadığını söyledi.

CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında dün basına kapalı toplandı. MYK’da bir anket kuruluşu tarafından yapılan anket sonuçları değerlendirildi. Edinilen bilgiye göre MYK’da, “CHP oyunu artırıyor. Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ın önünde. Partinin oyu yüzde 30’larda” değerlendirmesi yapıldı. CHP’nin oyunu artırdığı yerler ve nerelerde nasıl bir çalışma yapılması gerektiği konusu da ele alındı.

İstanbul mitinginin “çok başarılı bir miting olduğu” belirtilirken Kılıçdaroğlu, “Alanda sadece CHP’liler yoktu. Orada esnaf vardı, çiftçi vardı. ‘İlk defa ben böyle bir mitinge katılıyorum’, ‘artık çaresizlik diz boyu’ diye haykıran insanlar vardı” dedi. Kılıçdaroğlu’nun İstanbul mitinginde yaptığı konuşmanın “adaylık sinyali” olarak yorumlanması ve mitinge ilişkin iddialar da konuşuldu.

Edinilen bilgiye göre Kılıçdaroğlu, şu değerlendirmelerde bulundu: “Herkes ‘adaylık, adaylık, adaylık’ her sözümüzü bir tarafa çekiyorlar, altılı masanın tek sorun etmediği şey aday. Altılı masa nasıl bir aday çıkartacağı konusunda hemfikir. Dürüst, namuslu, ortak akılla hareket edecek, iyilikle insanları kucaklayacak, ‘şahsım’ demeyecek, ‘biz’ diyecek adayı muhakkak adaylaştıracak. Biz halkın derdine çare olacağız. Altılı masa buna çalışıyor. Altılı masa parlamenter sisteme dönüşe çalışıyor. Altılı masa tarımı bir an önce nasıl üretime dönüştüreceğiz buna çalışıyor. Ekonomiyi nasıl düzelteceğiz konusuna çalışıyor. Merkez Bankası’nın doğru bir para politikası uygulaması gerektiğine çalışıyor altılı masa. Altılı masanın tek dert edinmediği şey kimin cumhurbaşkanı olacağı. Tek dert edinmediği şey o altılı masanın.”

MYK’da da cumhurbaşkanı adaylığı tartışmaları konusunda, “Bir CHP’liye sorarsanız ‘benim adayım Kemal Kılıçdaroğlu’dur’ der ama her CHP’li kendi ideolojik görüşünü bir tarafa bırakıp bir masanın etrafında toplanıp Türkiye’nin geleceğini düşünen altılı masaya saygı duyar, alacağı karara da saygı duyar” değerlendirmesi yapıldı.