Kılıçdaroğlu, Ali Babacan ile görüştü

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile görüştü.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2 Ekim Pazar günü genel merkezde 5 siyasi parti lideri ile yapacağı görüşme öncesi istişare toplantılarına başladı.
Kılıçdaroğlu istişare toplantılarının ilkini gerçekleştirerek, Deva Partisi Genel Merkezi’nde Ali Babacan ile bir araya geldi. Babacan, Kılıçdaroğlu’nu genel merkez kapısında karşıladı. Görüşme yaklaşık 3,5 saat sürdü. İki lider çıkışta gazetecilerden soru almadı.