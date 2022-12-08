Kılıçdaroğlu Almanya’ya gidiyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 14-16 Aralık tarihlerinde Almanya’ya ziyaret gerçekleştirecek. Kılıçdaroğlu’na üç günlük Almanya seyahatinde başdanışmanı Jeremy Rifkin de eşlik edecek.

Kılıçdaroğlu, ABD ve İngiltere seyahatinin ardından Almanya’ya gidiyor. CHP liderine 14-16 Aralık tarihlerinde Almanya’ya yapacağı üç günlük ziyarette Parti Sözcüsü, Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, Genel Sekreter Selin Sayek Böke, İstanbul Milletvekili Yunus Emre ve baş danışmanı Jeremy Rifkin eşlik edecek.

Kılıçdaroğlu, Almanya’da Berlin’de olacak. Kılıçdaroğlu, Almanya programında endüstri 4.0 alanında endüstriyel alanda yatırım yapan firmalarla görüşecek. Kılıçdaroğlu’nun Almanya’da üniversite ziyareti de planlanıyor.