Kılıçdaroğlu, Almanya’ya gidiyor

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Amerika ve İngiltere’nin ardından Almanya’ya gideceğini duyurdu.

‘İkinci Yüzyıla Çağrı’ toplantısında açılış konuşması yapan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “ABD’ye ve İngiltere’ye gittim. Ne derlerse desinler inandığım vizyon yolculuğundan asla geri adım atmayacağım ve vazgeçmeyeceğim. Hepiniz şuna inanın. Bay Kemal çıktığı yoldan asla geri adım atmaz. Kısa bir süre sonra Almanya’ya gideceğim. Orayı da yakından takip etmenizi rica ediyorum” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda düzenlenen ‘İkinci Yüzyıla Çağrı’ toplantısında partililerle bir araya geldi.

CHP’nin vizyon belgesinin açıklanacağı toplantıda, CHP Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, milletvekilleri, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, parti temsilcileri, il ve ilçe başkanları gibi çok sayıda davetli katıldı. Saat 14.00 sıralarında başlayan toplantıda Kılıçdaroğlu ve Kaftancıoğlu salona birlikte girerek, davetlilerle selamlaştı. Aralarında gerginlik iddiaları bulunan Canan Kaftancıoğlu ve Ekrem İmamoğlu da programda tokalaştı.

BUGÜN ÜLKENİN KADERİNİ DEĞİŞTİRME GÜNÜDÜR

Toplantının açılış konuşmasını yapan Kemal Kılıçdaroğlu, “Bugün Türkiye için uyanmanın ve ayağa kalkmanın, büyümenin vizyonunu ortaya koymak için davet ettik. Halkımızdan ne için oy isteyeceğimizi öğreneceksiniz. Sadece bir adaya, başka bir tek adama, bir zümrenin çıkarına asla oy istemeyeceksiniz. Oyu halkımızdan, herkes için daha iyi yaşama, yeni bir düzene, yeni bir Türkiye hayaline, siyaset üstü anlayışa oy isteyeceksiniz. Bu yeni sistemi bugün açıklıyorum. Bugün dinleyeceğiniz sadece bir krizden çıkma programı olmayacak. Orası çok daha kolay olacak. Krizden alnımızın akıyla hep beraber çıkacağız. Asıl zor olan ülkenin yeniden yapısal krize girmesini kalıcı olarak engellemek. Bu ülke durmaksızın krizlere girdi, çıktı. Şimdi de derin bir krizin içerisindeyiz. Aynı girdaba düşen halkımız ekonomik ve sosyal olarak dayanılmaz acılar çekti. Bugün ülkenin kaderini değiştirme günüdür” dedi.