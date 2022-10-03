Kılıçdaroğlu, Amerika’ya gidiyor

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Amerika Birleşik Devletleri’ne ziyaret gerçekleştirecek.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 9-14 Ekim tarihleri arasında ABD’de olacak. Kılıçdaroğlu’nun, ABD Başkanı Joe Biden ile ya da Beyaz Saray’dan yetkililerle bir görüşmesi olmayacak. CHP lideri ABD ziyaretlerini Boston ve Washington’da gerçekleştirecek. Ziyaret trafiğinde ABD yönetimi ile herhangi bir görüşme bulunmuyor.

Kılıçdaroğlu, Türkiye’den giden Amerika’ya yerleşen teknoloji konusunda başarılı olan gençler, bilim insanları, bilişimle uğraşan yatırımcılar ve öğrencilerle görüşecek, iş insanları ve teknoloji konusunda başarılı iktisatçılarla bir araya gelecek. Onları Türkiye’ye davet edecek olan Kılıçdaroğlu, “Bizim iktidarımızda Türkiye’ye gelin, Türkiye’de yatırım yapın, teknolojiyi geliştirin” diyecek. Kılıçdaroğlu’nun, ABD ziyaretinde Senatör Bernie Sanders ile de görüşebileceği öğrenildi. Özellikle çevre ve kadın konularında duyarlı sivil toplum örgütleriyle görüşeceği belirtilen Kılıçdaroğlu’nun önümüzdeki günlerde Avrupa’da Türklerin yoğun yaşadığı ülkelere de gidebileceği kaydedildi