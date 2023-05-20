Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı olan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Anıtkabir’i ziyaret etti.

Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Anıtkabir’i ziyaret etti.

Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve partililerle Aslanlı Yol’dan yürüyerek Atatürk’ün mozolesine geldi.

Mozoleye çiçek bırakan Kılıçdaroğlu, beraberindekilerle saygı duruşunda bulundu.

Kemal Kılıçdaroğlu Anıtkabir’i ziyaret etti

Anıtkabir’in avlusunda gençlerle hatıra fotoğrafı çektiren Kılıçdaroğlu, daha sonra Anıtkabir’den ayrıldı.