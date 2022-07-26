Kılıçdaroğlu: Araba almayın, bekleyin

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, otomobil vergilerini eleştirerek, iktidar seçilmesi halinde yapacakları değişiklikleri duyurdu.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, “Birkaç ay araç almayı ertelerseniz, Bay Kemal olarak sözümdür: İkinci el araba parasına, sıfır araba aldıracağım sizlere. 1.6 motor otomobillerde vergileri 4’te 1’i oranına indireceğiz” vaadinde bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında “Bu akşam 22.00’de, burada buluşalım” ifadelerine yer verdi. Kılıçdaroğlu gece Twitter hesabından videolu bir mesaj yayımlayarak otomobil vergilerine değindi. Paylaşımında “Birkaç ay araç almayı ertelerseniz, Bay Kemal olarak sözümdür: İkinci el araba parasına, sıfır araba aldıracağım sizlere” ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu, evinin mutfağında çekilen video mesajında ise şunları söyledi:

“Bugün ivedilikle yapacağımız bir iyileştirmeyi hatırlatmak ve kritik bir çağrı yapmak için sizleri mutfağıma davet ettim. Bugün otomobil vergileri konusunu açıyorum. Özellikle ÖTV. Türkiye’de bir araç alırken dünyanın en yüksek araç alım vergisi olan ÖTV’yi ödüyoruz. Yetmiyor aracın bedeliyle birlikte bu verginin de vergisi olarak alınan yüzde 18 KDV ödüyoruz, üstüne Gümrük Vergisi ödüyoruz, üstüne Motorlu Taşıtlar Vergisi ödüyoruz, bu kadar vergi nedir Allah aşkına. Almanya’da 15 bin euro olan sıfır bir aracın fiyatı bizde vergilerle 500 bin lirayı aşıyor. Benim milletim Almanya’daki otomobilin tam iki katını ödüyor. Nüfusumuzun yüzde 95’inin sıfır araç alma ihtimali artık kalmadı.

“Bugün ivedilikle yapacağımız bir iyileştirmeyi hatırlatmak ve kritik bir çağrı yapmak için sizleri mutfağıma davet ettim. Bugün otomobil vergileri konusunu açıyorum. Özellikle ÖTV. Türkiye’de bir araç alırken dünyanın en yüksek araç alım vergisi olan ÖTV’yi ödüyoruz. Yetmiyor aracın bedeliyle birlikte bu verginin de vergisi olarak alınan yüzde 18 KDV ödüyoruz, üstüne Gümrük Vergisi ödüyoruz, üstüne Motorlu Taşıtlar Vergisi ödüyoruz, bu kadar vergi nedir Allah aşkına. Almanya’da 15 bin euro olan sıfır bir aracın fiyatı bizde vergilerle 500 bin lirayı aşıyor. Benim milletim Almanya’daki otomobilin tam iki katını ödüyor. Nüfusumuzun yüzde 95’inin sıfır araç alma ihtimali artık kalmadı.