Kılıçdaroğlu: Asgari ücret farkını biz ödeyeceğiz

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, belediye işçilerine seslendi ve asgari ücret farkını CHP’li belediyelerin ödeyeceğini söyledi.

Belediye işçilerine seslenen Kılıçdaroğlu, CHP belediyelerinde asgari ücretin 2200 lira olduğunu hatırlattı. “Siz de 2200 lira istiyorsanız CHP’nin adayına oy vereceksiniz” diyen Kılıçdaroğlu, ocak-nisan arasındaki farkın da işçilere ödeneceğini söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Uşak’ta STK temsilcileriyle bir araya geldi.

Kılıçdaroğlu’nun şu sıralar burada yaptığı konuşmadan öne çıkanlar şöyle:

“Belediye başkanı harcama yaparken bütün harcamalar için belde halkına hesap verecek. Bizi diğer belediyelerden ayıran temel unsur budur. Biz toplanan her kuruşun hesabını vermeyi onurlu bir görev olarak kabul ediyoruz. Bir belediye başkanı hesap vermiyorsa şundan emin olun o belediye başkanı cebini düşünüyordur. Demokrasiyi güçlü kılan unsur seçimle gelenin topluma hesap vermesidir.

Bütçe görüşmelerinde asgari ücret 2200 lira olmalıdır dedim. Eğer yapmazlarsa bizim belediye başkanlarımız yapacak dedim. Bugün bizim belediyelerimizde asgari ücret net 2200 liradır. Uşak belediyesinde çalışan kardeşlerime seslenmek isterim. Sen 2 bin 20 lira değil de 2200 lira almak istiyorsan geleceksin CHP’nin adayına oy vereceksin. İyi de sizin beldiyelerde çalışanlar 1 Ocak’tan itibaren aldılar biz neden 1 Nisan’dan itibaren alıyoruz diyebilirsin. 1 Ocak’tan itibaren biriken asgari ücret farkını da belediyelerimiz ödeyecek.”

TRT