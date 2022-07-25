Kılıçdaroğlu: Asgari ücret kadar ikramiye vereceğiz

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iktidara gelmeleri durumunda asgari ücret tutarında ikramiye vereceklerini söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Bu düzeni değiştireceğiz. Rahmetli Ecevit’in dediği gibi; “Ne ezilen, ne ezen insanca hakça bir düzen” getireceğiz. Emekliler, EYT’liler. Çözdüler, çözdüler, çözemediler, biz çözeceğiz. Meraklanmayın. İktidarımızda bayramlarda emeklilere asgari ücret kadar ikramiye vereceğiz” dedi.

CHP’nin vatandaşları da kürsüye çıkararak sorunlarını dile getirmelerini sağladığı “Milletin Sesi” mitinglerinin üçüncüsü Balıkesir‘de Kuvâ-yi Milliye Meydanı’nda yapıldı. Kılıçdaroğlu özetle şunları söyledi:

SIRADAN MEYDAN DEĞİL: Toplandığımız meydan sıradan bir meydan değil. ‘Kuva-yi Milliye Meydanı’ diyoruz bu meydana. Kuva-yi Milliyeciler var bu meydanda. Lozan Anlaşması’nın 99’uncu yılını kutluyoruz. Meclis açıldığında ilk yapacağımız iş Lozan’ın kabulünün yıl dönümünü bayram ilan etmektir. Bayram ilan edeceğiz. Bu teklifi TBMM Genel Kurulu’na getirirken kimlerin vatansever olup olmadığını, kimlerin milliyetçi olup olmadığını, kimlerin bu ülkenin taşı toprağı için gözünü kırpmadan canını verebileceğini hep beraber göreceğiz.

FAİZLER SIFIRLANACAK: Çiftçilerin sorunu var. Çözeceğiz. İktidar olduğumuzda ilk yapacağımız iş, ilk bir hafta içinde çiftçilerin kredilerinin faizlerini sıfırlayacağız. Rahmetli Ecevit’in dediği gibi ‘Ne ezen, ne ezilen, insanca, hakça bir düzeni getireceğiz’. Bütün çiftçilere, bütün balıkçılara, bütün üreticilere sesleniyorum. İktidar olduğumuzda milli gelirin her yıl en az yüzde 1’i oranında destek vereceğiz. Emekliler, EYT sorunu. Hiç meraklanmayın. Çözemezlerse az kaldı biz çözeceğiz. Her bayramda en az asgari ücret kadar emekli ikramiyesi verilecek. İktidarımızda bütün taşeron işçilere kadro vereceğiz. Kimseyi ele güne muhtaç etmeyeceğiz.

‘MÜLTECİLERİ 4 AŞAMALI PLANLA GÖNDERECEĞİZ’

DAVULLA ZURNAYLA: Suriyeli kardeşlerimiz var. Mülteci, sığınmacı kardeşlerimiz var. Suriyeli kardeşlerimizi dört aşamalı bir planla kendi ülkelerine, davulla, zurnayla göndereceğiz. Önce oturup Suriye yönetimiyle uğraşacağız. Arkasından bunların can ve mal güvenliği için teminatları alacağız. Sonra onların yollarını, okullarını, kreşlerini yapacağız. AB fonlarıyla yapacağız. Arkasından onlara istihdam alanı oluşturacağız. Bizim o bölgede Gaziantepli çok sayıda iş insanımızın fabrikaları var. Açın fabrikaları diyeceğiz, orada çalışsınlar. Dolayısıyla ırkçılık yapmadan, kendi ülkelerinde huzur içinde yaşamaları için elimizden gelen her türlü çabayı göstereceğiz.