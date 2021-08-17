Kılıçdaroğlu: Askerimizin orada can güvenliği yok

Afganistan’daki gelişmeleri değerlendiren CHP lideri Kılıçdaroğlu, “Derhal askerimizin oradan geri çekilmesi gerekiyor. Can güvenlikleri yok. Biden ile hangi pazarlıklar yapıldı bunun bilinmesi gerekiyor” dedi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Askerimizin Afganistan’dan derhal geri çekilmesi gerekiyor” dedi. CHP MYK dün Kılıçdaroğlu başkanlığında video konferans yöntemi ile yapıldı. Toplantının gündem başlıkları arasında “Afganistan’da yaşanan gelişmeler”, “sel felaketleri” ve “orman yangınları” yer aldı.

Edinilen bilgiye göre Kılıçdaroğlu, Afganistan’da yaşanan gelişmelere ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

“Bu yönetimi bu haliyle onaylamak kesinlikle doğru değil. Türkiye’nin BM ve dünya kamuoyunu beklemeden aceleci bir adım atması da tamamen yanlış olur. Biz de soğukkanlılıkla bu konuya yaklaşmalıyız. Askerimizin Afganistan’dan derhal geri çekilmesi gerekiyor. Afganistan’da askerimizin olması doğru değil. Can güvenlikleri yok.”

‘Ne konuşuldu?’

“Hiçbir uluslararası görüşme Dışişleri Bakanlığı’nın temsilcileri olmadan yapılmaz, kim olursa olsun, kim görüşüyorsa görüşsün. En azından orada tercüman olarak Dışişleri’nin tercümanı olması gerekiyor. Biden ile kafa kafaya verilen ve Dışişleri’nin tamamen tasfiye edildiği bir toplantıda ne konuşulduğunu kamuoyunun bilmesi gerekiyor. Hangi pazarlıklar konuşuldu bilinmesi gerekir.”

Edinilen bilgiye göre Kılıçdaroğlu, sel felaketi ve orman yangınları konusunda kurmaylarına, “Derhal oradaki hasarları, yıkılan evleri, hasar görmüş evleri, her şeyi tespit edin. Biz bütün gücümüzle yardım edebilmek için yerel yöneticilerimizle oraya müdahil olacağız” talimatını verdi.

‘Erdoğan’ın verdiği sözler onu bağlar’

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, “Taliban Türk askerlerinin ayrılması için, 1 Eylül’e kadar süre verdi. Bu koşullar altında, Afganistan’daki Mehmetçiğimiz derhal ait olduğu yere, ülkemize dönmelidir” dedi. Öztrak, MYK gündemiyle ilgili basın toplantısında özetle şunları söyledi: ”Afganlar Erdoğan-Biden görüşmesinden sonra Türkiye’ye gelmeye başlamışlardı. Arada 2 bin 500 kilometre var. Ancak gelenler öyle düzensiz gelmiyor. Gayet düzenli, organize şekilde, Erdoğan’ın altına imza attığı bir operasyonla geliyor. Erdoğan, Biden ile yaptığı pazarlığın detaylarını milletimize açıklamalıdır. Türkiye’ye kurulan bu tuzağa nasıl razı olmuştur? Muhataplarımız şunu bilsin ki kapalı kapılar ardında Erdoğan’ın vermiş olduğu sözler Erdoğan’ı bağlar. TBMM onayından geçmemiş hiçbir anlaşma, Türkiye Cumhuriyetini bağlamaz. Son kez uyarıyoruz. Afganistan’da Mehmetçiğimizin ayağına değecek en ufak taştan, bizzat siz sorumlu olursunuz.”