Kılıçdaroğlu: Atatürk’ün hayallerini gerçekleştireceğiz

Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı olan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Atatürk Havalimanı ile ilgili vaadi hakkında konuştu.

Kılıçdaroğlu, “Kıyamet koptu. Yapacağız, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün hayallerini gerçekleştireceğiz.”dedi.

Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kayseri’de mitinge katıldı.

Atatürk Havalimanı vaadine yönelik eleştirilerine yanıt veren CHP lideri Kılıçdaroğlu, “Atatürk Havalimanı’nı uzay araştırmaları merkezi yapacağız dedim, kıyamet koptu. Yapacağız, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün hayallerini gerçekleştireceğiz.” ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu’nun konuşmasından öne çıkanlar:

Kayseri’yi yine bölgenin en güçlü illerinden biri haline getirmek zorundayız, bunu hep beraber değiştirmek zorundayız. Kayseri Orta Anadolu’nun kilit kenti.

Yıllardır hızlı tren sözü veriyorlar, 22 yıldır yapamadılar. Ama unutmayın Bay Kemal söz verdi mi sözünden dönmez, o hızlı tren buraya gelecek.

Bütçede para var. Siyasi iktidar emekliye para vermeyeceğim dedi. Ben ısrar ettim. Asgari ücret kadar vereceksin dedim. Allah izin verirse Kurban Bayramı’nda hesabına 15 bin lira yattığını göreceksin.

Parayı nereden bulacaksın diyor. 5’li çeteye nasıl para buluyorsan. Ben de bulacağım ve emekliye o parayı vereceğim. Açlık sınırının altında emekliye aylık veriyorsan bunda adalet yok demektir.

Kayseri’de 88 bin 29 genç ilk kez oy verecek. Türkiye genelinde de 5 milyon 300 bin genç sandığa gidip oy kullanacak. Bu gençler, ‘Türkiye’de otoriter bir rejim vardı, tweet atılamıyordu. İşte biz onu demokratik yollarla gönderdik. Onun yerine demokratik birini getirdik’ diyecekler.

“YAPACAĞIMIZ ÇOK İŞ VAR”

Eleştiri kadar önemli bir şey yoktur. Eleştiri olduğunda hata mı yapıyoruz acaba diye düşünürsünüz. Demokrasi hoşgörü rejimidir. Uyuşturucu baronlarıyla beraber gezip beraber fink atıyorlar. O baronların hepsinin kökünü kazıyacağım. Yapacağımız çok iş var.

Sınırlarımız yol geçen hanına döndü. Tabelada ne yazıyordu? Sınır namustur yazıyordu. Sınırdan geçip geldiler ancak en geç 2 yıl içinde 3 milyon 200 bin Suriyeli kardeşimizi göndereceğiz.

Şu an en çok görülen dava ev sahibi kiracı dahası. TOKİ daha önce 1.5 milyon civarında konut yaparken şimdi 500 bin konut yapıyor.

Kime yapıyor bunu sırtı kalınlara yapıyor. Bir çocuk elektrik parası nedeniyle karanlıkta kalıyorsa, Bay Kemal de karanlıktadır. Yoksul ailenin elektriği, suyu, doğal gazı kesilebilir mi? Aile Destekleri Sigortası ile sağ elin verdiğini sol el görmeden yardımlar yapılacaktır.

O yoksulsa o, onun ayıbı değildir; devleti yönetenlerin ayıbıdır. Benim için her türlü iftira atılır ama şundan emin olmanızı isterim. Kul hakkı yemedim ve kul hakkı yedirmeyeceğim.

Bir kişi siyasette zenginleşiyorsa bilin ki malı götürüyorlardır. Malı nereye götürdüklerini biliyorum. Yurt dışına götürdüklerini biliyorum ama tamamını getireceğim.

SİNAN ATEŞ AÇIKLAMASI

*Sinan Ateş, bir genç, temiz, yürekli bir genç ve bir akademisyen Ankara’nın ortasında vuruluyorsa ve katilleri bulunmuyorsa emin olun Gaffar Okkan’ın da faillerini kulaklarından tutup mahkemeye getireceğim. Bizim 6 okumuzdan biri milliyetçiliktir.

“BİZİM MİLLİYETÇİLİĞİMİZİ KİMSE SORGULAYAMAZ”

Milliyetçilik herkesin iş, aş sahibi olmasını sağlamaktır. Emperyalizm karşısında diz çökmemesi demektir. Suriye’de 34 askerimizi şehit ettiler. Kim şehit etti Rusya şehit etti.

Bu ülkenin Cumhurbaşkanı, Putin’in ayağına gitti. Putin ne yaptı? Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’nı kronometreyi açıp dakikalarca kapıda bekletti. Onu da tüm dünyaya izletti. Bizim milliyetçiliğimizi kimse sorgulayamaz. 20 milyar dolar değerindeki tank palet fabrikasını Katar ordusuna sattılar.