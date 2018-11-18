Kılıçdaroğlu’ndan Erdin Bircan mesajı

Kılıçdaroğlu'ndan Erdin Bircan ile ilgili açıklama geldi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Edirne Milletvekili Erdin Bircan’ın vefatı hakkında açıklama yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu,”Doktorlar elinden geleni yaptı. Aile büyük bir umutla bekliyordu. Sonunda hak tecelli etti ve kendisi vefat etti. Allah rahmet eylesin, başımız sağ olsun” dedi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İbn-i Sina Hastanesinde tedavi gören CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan’ın vefatı üzerine hastaneye gelerek, Bircan’ın ailesine taziyelerini iletti. Erdin Bircan’ın eşi Bahriye, çocukları Eren, Erdem ve gelini Ayşe ile birlikte dua eden Kılıçdaroğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada Bircan’ın uzun süredir tedavi gördüğünü söyledi. Kılıçdaroğlu, “Doktorlar elinden geleni yaptı. Aile büyük bir umutla bekliyordu. Sonunda hak tecelli etti ve kendisi vefat etti. Allah rahmet eylesin, başımız sağ olsun” dedi.

TBMM Başkanvekili Levent Gök, TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu ve CHP milletvekilleri de hastaneye gelerek Bircan’ın ailesini ziyaret etti.

TRT