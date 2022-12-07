Kılıçdaroğlu başkanlığında kritik toplantı

Cumhuriyet Halk Partisi’nde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında basına kapalı bir toplantı gerçekleşti.

Toplantıda ‘İkinci Yüzyıla Çağrı Buluşması’ toplantısında açıklanan vizyon, bütçe görüşmesinde yaşananlar değerlendirildi. Vizyon toplantısının başarılı olduğu ve geri dönüşlerin çok iyi olduğu belirtildi. Kılıçdaroğlu, kurmaylarına vizyonun hem örgüte hem vatandaşa anlatılması için talimat verdi. Edinilen bilgiye göre Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs’ün Genel Kurul’da yaşanan kavga sonucunda hastaneye kaldırılmasına ilişkin de, “Üzücü bir durum. Böyle bir şey olabilir mi? Tek adam. El kaldırıyorlar, indiriyorlar demiştim, bunun ispatı” dedi.