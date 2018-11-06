Kılıçdaroğlu: Başkenti açıklayın

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Cumhuriyeti devletine karşı bir ülkenin başkentinde o ülkeye karşı operasyon düzenlendiğini ve o ülkenin adını hükümetin paylaşmasını istedi.

Kılıçdaroğlu’nun konuşmasından satır başları şöyle:

“AK Parti Genel Başkanı Erdoğan’a sesleniyorum, Berat Albayrak’a sesleniyorum. Eğer Türkiye Cumhuriyeti devletine karşı bir ülkenin başkentinde o ülkeye karşı operasyon düzenleniyorsa, o ülkeyi açıklamak sizin görevinizdir, açıklamazsanız yalan söylüyorsunuz.

Bazı ameliyatlar zorunlu olmadıkça yapılamıyor, ilaç sıkıntısı başladı. Ülke tarihinde bir ağrı kesicinin temininde sıkıntı yaşanıyor. Olası bir salgını önleyecek grip aşısı bulunmuyor. Kim yönetiyor bu ülkeyi?

İlaç ateş pahası ama mutfakta da yangın var. Her şey ateş pahası. Biz Türkiye’yi krizden çıkarmak için 13 madde sunduk. Kapasite var, iyi yönetilirse bu kapasite sonuç verir.”

Sarayda kira var mı yok, ulaşım parası yok, emeklilikte yaşa takılma, pahalı mazot ilaç, enflasyon derdi zinhar yok. Şimdi beyefendi diyor ki maaşım az, zam yapacağım. 59 bin lira, yetmiyor bir de yüzde 26 zam yapacağım diyorsun. Peki ayda 1600 lira parayla bu işçi nasıl geçinecek, bunu düşünen var mı?

“Geçen gün bir TV programına katılmıştım, orada Tekirdağ ile Muğla’nın ismini değiştirmişim. Yani Tekirdağ’da yapılanı Muğla Büyükşehir yaptı demişim. Erdoğan bunu fırsat biliphemen “Vay efendim işte sorduk işte böyle bir şey yok” demiş. Bunu soracağına sevgili Erdoğan, sorsaydın “CHP’nin büyükşehir belediyelerinden hangisi yapmış?” belki o yanlış olabilir de hangisi yapmış olabilir? Tekirdağ belediyemiz bütün ilçelere okul yaptı, bütün meraları islah etti. Sen 16 yılda okul yapamadın, hala çifte eğitim var. SAbahçı öğlenci eğitim. Biz dedik yol yapamadın, ver bize biz yol yapacağız. dedik. Kültür merkezi yapamadın, ver bize kültür merkezi yapacağız dedik. AK Parti’ye oy veren kardeşlerime 4. kez sesleniyorum, tek başımıza iktidar yapın dediler, oy verdin. Aldığımız vergiler yetmiyor, SEKA’yı, Etibank’ı, Sümerbank’ı, Telekom’ı satacağız dediler, yani cumhuriyetin kurduğu ne varsa satacağız dediler, gittin yine oy verdin, güzel. 15 Temmuz şehitlerine yardım yapmamız lazım dediler, koşa koşa vatandaş gitti hep beraber 309 milyon lira para verdiniz. Yetmedi, Başbakanlık kaldırılsın, Anayasa’nın değiştirilmesi lazım, tek adam olması lazım, benim dışımda kimse ülkeyi yönetemez dedi, gittin oy verdin. Neticede ne dedilerse verdin, ders vermedin. Şimdi sıra ders vermeye geldi. Bunların bir derse ihtiyacı var, bunu verecek olanlar da bu ülkenin insanları…”

NTV