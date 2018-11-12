Kılıçdaroğlu: Ben o oyuna gelmem

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hükümetin suni gündem yaratmaya çalıştığını belirtti.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ekonomide yaşanan krize değindi ve bunu örtmek için hükümetin suni gündem yaratmaya çalıştığını belirtti.

Kılıçdaroğlu, ‘Ben o oyuna gelmem’ ifadesini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu, Hürriyet’ten İpek Özbey’in sorularını yanıtladı.

“İktidar ekonomik krizin tartışılmasını istemiyor” görüşünü dile getiren Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

İş bulamayan milyonlarca gencimizin, iflas eden sanayicimizin, kepenk kapatan esnafımızın, icrayla boğuşan çiftçimizin gündem olmasını istemiyor. Gerçek krizlerin üstünü örtmek için suni gündem yaratılıyor. Ben o oyuna gelmem.

HÜRRİYET

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