Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ekonomide yaşanan krize değindi ve bunu örtmek için hükümetin suni gündem yaratmaya çalıştığını belirtti.

Kılıçdaroğlu, ‘Ben o oyuna gelmem’ ifadesini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu, Hürriyet’ten İpek Özbey’in sorularını yanıtladı.

“İktidar ekonomik krizin tartışılmasını istemiyor” görüşünü dile getiren Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

İş bulamayan milyonlarca gencimizin, iflas eden sanayicimizin, kepenk kapatan esnafımızın, icrayla boğuşan çiftçimizin gündem olmasını istemiyor. Gerçek krizlerin üstünü örtmek için suni gündem yaratılıyor. Ben o oyuna gelmem.

HÜRRİYET