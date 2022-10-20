Kılıçdaroğlu: Beşli çetenin adamı değilim

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Amerika’ya gerçekleştirdiği ziyarete gelen eleştirilere yanıt verdi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Adana’daki toplu açılış töreninde “Hiç kimsenin adamı değilim. Beşli çetelerin adamı değilim. Eğer birilerinin adamıysam; sizlerin adamıyım. Sizler için mücadele edeceğim. Sizler için kavga edeceğim” dedi.

CHP Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adana’da Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan projelerin toplu açılışına katıldı. Burada konuşan Kılıçdaroğlu, yurt sorununu çözeceklerini belirterek, “20 yıldır yurt sonunu çözemediler. Allah nasip ederse Millet İttifakı olarak iktidara geldiğimizde 20 yılda değil; 1 yılda Türkiye’de yurt sorununu çözeceğiz. Her anne-baba; evladını, kızını, oğlunu rahatlıkla yurtlara gönderecek. Gözü arkada kalmayacak. 1 kişilik-3’er kişilik odaları geniş bant internet erişimi, sıcak suyu, soğuk suyu olacak. Halka hizmet etmeyi temel ilke edindik. Halka hizmet ederken birilerinin yaptığı gibi malı götürme kültürümüz yok. Bu ülkeye hizmet etmeyi ve bu ülkede hizmet için adanmışlığı kabul eden bir gelenekten geliyoruz” dedi.

“Türkiye’nin çözülemeyecek hiçbir sorunu yoktur” diyen Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

‘Değişim zamanı’

“Dünyanın gelişmiş ülkeleri bu sorunları nasıl akılcı politikalarla çözdülerse biz de aynı akılcı politikalarla çözeceğiz. Burada izlenmesi gereken yol; sizden toplanan her kuruş verginin hesabını size vermek ve size hizmet etmektir. Sizin sorunlarınızı çözmeyen ama beşli çetelere hizmet edenleri iktidardan alın ve değiştirin. Şimdi değiştirmenin zamanı. Şimdi yeni bir Türkiye zamanı, şimdi güçlü Türkiye zamanı. Türkiye sizlerin oylarınız ve takdirinizle ikinci yüzyılına çok güçlü olarak girecektir.”

‘Sizlerin adamıyım’

İktidar olmaları halinde adaleti getireceklerini kaydeden Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: “Fakirliğin, fukaralığın ne olduğunu biliyorum. Evladını yatağa aç yatıran annenin dramını biliyorum. Üniversiteyi bitiren kızı, oğlu işsiz gezen annelerin babaların dramını biliyorum. Hiç kimsenin adamı değilim. Beşli çetelerin adamı değilim. Eğer birilerinin adamıysam; sizlerin adamıyım. Sizler için mücadele edeceğim. Sizler için kavga edeceğim. Adana’dan söz veriyorum; bu ülkeye adaleti getireceğim. Hiç kimseyi düşüncesinden ötürü yargılamayacağız. Herkes düşüncesini özgürce söyleyecek. Gazeteciler ahlak ve etik kurallar çerçevesinde rahatlıkla iktidarı eleştirebilecek. Özellikle gençler tweet attığında ‘Başım belaya girer mi?’; asla düşünmeyecek. Sevgili gençler şunu söylüyorum; sizin hayalleriniz bu kardeşinizin hedefi olacaktır.”

‘Ben sizler için kavga edeceğim’

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Mersin’de 26 Eylül’de polisevine düzenlenen terör saldırısında şehit düşen polis memuru Sedat Gezer’in ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Bazı açılış ve programlara katılmak üzere dün sabah saatlerinde Adana’ya gelen Kılıçdaroğlu, ilk olarak Mersin’e geçti. Burada şehit eşi Yeliz Gezer ve aile yakınlarıyla görüşen Kılıçdaroğlu, çocukları Melis ve Ahmet Yağız’ı sevip sohbet etti. Ziyarete, bazı parti yöneticilerinin yanı sıra Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de katıldı. Ziyaret basına kapalı gerçekleştirildi. – DHA

‘Gel TV’de vizyon konuşalım’

Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ın “hodri meydan” çağrısına Twitter’dan yanıt verdi. Kılıçdaroğlu “Erdoğan bugün yine bazı laflar etmişsin. Vizyonlarımızı karşılaştıralım demişsin… Korkmuyorsan, bir ‘prompter balonu’ olduğunun ortaya çıkmasından çekinmiyorsan, istediğin TV kanalında, önünde prompter, arkanda danışmanların, karşında sadece ben. Gel vizyon konuşalım. Halkımız da Bay Kemal’in vizyonu ile Erdoğan ve danışmanlarının vizyonunu görsün” ifadelerini kullandı. “Yakın bir gelecekten bahsetmiyorum, gel bu akşam yapalım” diyen Kılıçdaroğlu “Korkaklıktan bahsetmişsin, net söylüyorum, korkak sensin ve bu akşam gelemeyeceksin” mesajını paylaştı.