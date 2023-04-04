Kılıçdaroğlu: Birbirimizi öldürmekten bıkmadık mı?

Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı olan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan açıklama geldi.

Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye’nin kucaklaşmaya ve huzura ihtiyacı olduğunu söyledi. ”Sağdır soldur dedik birbirimizi öldürdük bundan bıkmadık mı?” diye soran Kılıçdaroğlu, ”Ayrımcılığı bitireceğim, 85 milyonu kucaklaştıracağım.” ifadesini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu, Trabzon’daki ”Millet Buluşması”nda konuştu.

Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, göreve geldiğinde emeklilerin bayram ikramiyesinin asgari ücrete çıkarılacağını açıkladı.

”85 MİLYONU KUCAKLAŞTIRACAĞIM”

Kemal Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarından satır başları şöyle:

”Bu ülkenin birleşmeye, kucaklaşmaya ve huzura ihtiyacı var. Bu ülkede kavgadan bıkmadık mı? Sağdır soldur dedik birbirimizi öldürdük bundan bıkmadık mı? Başı açık, kapalı diye kadınları ayırdık. Bu ayrımcılıktan bıkmadık mı? Söz veriyorum Türkiye’ye söz, bitireceğim ayrımcılığı, 85 milyonu kucaklaştıracağım. Emeklilere bayramlarda verilecek ikramiye asgari ücret kadar olsun dedim. Cumhurbaşkanı seçildiğimde önümüzdeki Kurban Bayramı’nda emeklilerin hesabına 15 bin lira yatacak.

”DOLARLA İHALELERİ TÜRK LİRASI’NA ÇEVİRECEĞİM”

Diyecekler ki ‘Parayı nereden bulacaksın?’ Bay Kemal o paraların tamamını bulacak. Beşli çetelere, uyuşturucu baronlarına gelince para var. Para var alacağım ve vereceğim. 418 milyar dolarlık bir hortum var. Onu alacağım bu milletin cebine koyacağım. Kim ne götürdüyse kuruşu kuruşuna biliyorum. Orta direğin güçlenmesi lazım. Dolarla ihalelerin tamamını Türk Lirası’na çevireceğim.

”DEVLETİN KOLONLARINI KESTİLER”

Devletin kolonlarını kestiler, o kolonların yeniden inşa edilmesi lazım. Devleti yeniden inşa edeceğiz. Kul hakkı yiyenlere asla prim vermeyin. Dünyalığını Amerika’da yapanlara oy vermeyin.”