Kılıçdaroğlu: Biz sıkıntı yaşamayacağız

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Seçim Yasası Teklifine dair açıklamada bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AK Parti ve MHP tarafından hazırlanan yeni ‘Seçim Yasası’ Teklifine ilişkin, “Ne yaparlarsa yapsınlar, bu onların sonunu değiştirmeyecek” dedi.

CHP MYK dün Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. MYK’da Kılıçdaroğlu’nun Diyarbakır gezisi değerlendirildi. Kılıçdaroğlu’nun, “Gayet iyi geçti. Oraya gezilerimize devam edeceğiz” değerlendirmesini yaptığı öğrenildi.

‘Sıkıntı yaşamayacağız’

MYK toplantısında ağırlıklı olarak yeni “Seçim Yasası” teklifi konuşuldu ve masaya yatırıldı. Teklif üzerinde hukukçuların çalışması kararı alındı. Edinilen bilgiye göre Kılıçdaroğlu, teklife ilişkin şu değerlendirmeleri yaptı: “Eğer iktidardaki bir parti Seçim Yasası’yla oynamaya başlamışsa o zaman gidişi yakındır, sonunun geldiğini anlamış demektir. Ne yaparlarsa yapsınlar, bu onların sonunu değiştirmeyecek. Bu millet her şeyin farkında. Bizim telaşlanacağımız bir şey yok. Telaşlı olarak hareket edenler, Seçim Yasası’nı kendi görüşlerine göre değiştirmeye çalışanlar. Ne olursa olsun, onlar kendi kurdukları tuzağa kendileri düşecek. Çünkü millet ağırlıklı olarak Millet İttifakı’nı seçecek. Biz herhangi bir sıkıntı yaşamayacağız.”

Toplantıda MYK üyeleri de, “Böyle bir teklifle geliyorlarsa önlerindeki anketleri görüyorlar demektir. Böyle bir teklif ile iktidara tutunmaya çalışıyorlar” değerlendirmesini yaptılar.

Toplantıda seçim hazırlıkları da masaya yatırıldı. Milletvekili heyetlerinin gittiği illere ikinci kez gitmesi kararlaştırıldı. Kılıçdaroğlu da 18 Mart’ta Düzce’de olacak.